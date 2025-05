Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε για τον τρόπο σκέψης του, ο οποίος μπορεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της Ferrari

Με θετικές σκέψεις έφθασε στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια ο Λιούις Χάμιλτον, όμως η απόδοση της SF-25 στις κατατακτήριες μάλλον τον απογοήτευσε. Ο οδηγός της Scuderia Ferrari δεν έχει κάνει το ξεκίνημα το οποίο θα ήθελε στη σεζόν, όμως αυτό δεν τον πτοεί από το να ψάχνει λύσεις για να έρθουν οι επιτυχίες.

Τα καλύτερα φετινά αποτελέσματα του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή έχουν έρθει στους Αγώνες Σπριντ. Στην Κίνα κέρδισε, ενώ στο Μαϊάμι πήρε την 3η θέση.

Ο Χάμιλτον δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό μετά το 2021, όμως βρίσκεται σε μία στιγμή της καριέρας του που διψάει ακόμη για επιτυχίες. Η νοοτροπία πρωταθλητισμού που έχει δεν έχει «σβήσει» όπως αποδείχθηκε στη συνέντευξη Τύπου στην Ίμολα πριν αρχίσει η αγωνιστική δράση.

«Όταν κάθομαι να συζητήσω με τους μηχανικούς μου πριν τα αγωνιστικά τριήμερα, πάντα σκέφτομαι το πώς θα κερδίσω. Μπορεί απλά να είμαι υπεραισιόδοξος, όμως έτσι πρέπει να προσεγγίζουμε κάθε αγωνιστικό τριήμερο. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και επιθετικοί. Δεν σκέφτομαι ποτέ πως θα πάω σε έναν αγώνα και θα είμαι 7ος ή 8ος ακόμα κι αν η δυναμική του μονοθεσίου είναι για αυτές τις θέσεις. Δεν πρόκειται να αλλάξω αυτή τη νοοτροπία που έχω», είπε ο Χάμιλτον.

