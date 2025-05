Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να κατευθύνεται στην Ιταλία και τη θρυλική Ίμολα.

Έπειτα από κενό μίας εβδομάδας, η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια το τριήμερο 16-18 Μαΐου. Ο αγώνας είναι ο πρώτος εκ των δύο που θα πραγματοποιηθούν επί ιταλικού εδάφους, με τον άλλο να είναι στη Μόντσα μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Το GP στην Ίμολα είναι το έβδομο της σεζόν και το ξεκίνημα του δεύτερου triple-header του 2025.

H πίστα της Ίμολα δημιουργήθηκε το 1952 όμως ο πρώτος αγώνας της Formula 1 εκεί πραγματοποιήθηκε το 1980. Μέχρι το 2006 φιλοξενούσε το GP Αγίου Μαρίνου και μόλις μία φορά, το 1981, ο αγώνας στην Ίμολα έγινε στο πλαίσιο του GP Ιταλίας. Το 2020 επέστρεψε στο καλεντάρι και η επίσημη ονομασία του αγώνα είναι Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια.

Η Ίμολα έχει μήκος 4.909 μέτρα, αποτελείται από 19 στροφές και διαθέτει μόλις μία ζώνη DRS. Στο Grand Prix της Κυριακής οι οδηγοί θα διανύσουν 63 γύρους. Τις περισσότερες νίκες στην πίστα έχει ο Μίκαελ Σουμάχερ με 6. Ο αγώνας δεν πραγματοποιήθηκε το 2023 λόγω των φονικών πλημυρών στην περιοχή. Νικητής το 2024 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing.

The first of six Grand Prix wins for Ralf!



The younger Schumacher brother took his maiden win at Imola in 2001, in the screaming @WilliamsRacing-BMW 😮‍💨#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/QrUdat2YoF