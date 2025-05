Ο οδηγός της McLaren επικράτησε του Φερστάπεν στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια. Απογοήτευσε τους τιφόζι η Scuderia Ferrari.

Με κεκτημένη ταχύτητα από τις τρεις σερί νίκες του στη Formula 1, ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε - μετά από συγκλονιστική μάχη με τον Μαξ Φερστάπεν - την pole position στην Ίμολα. Ο 24χρονος Αυστραλός θα εκκινήσει από την πρώτη θέση του grid στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια.

Σκέτη... απογοήτευση για μία ακόμα φορά φέτος η Scuderia Ferrari, από την 11η και 12η θα εκκινήσουν την Κυριακή (4 μμ, ώρα Ελλάδας) οι Σαρλ Λεκλέρ και Λούις Χάμιλτον!

Not our day, full focus on the race tomorrow 🇮🇹 pic.twitter.com/SQAQKfMXGN May 17, 2025

Q1

Με τα ελαστικά της πιο μαλακής γόμας C6 (που έκανε πρεμιέρα σε Grand Prix φέτος), βγήκαν στην πίστα τα μονοθέσια.

Με 12:13 να απομένουν, ο Γιούκι Τσουνόντα βγήκε εκτός πίστας και αφού το μονοθέσιό του έκανε περιστροφή στον αέρα έπεσε με δύναμη στον προστατευτικό τοίχο. Η RB21 του Ιάπωνα υπέστη μεγάλες ζημιές, όμως ευτυχώς ο ίδιος δεν τραυματίστηκε.

Όταν συνεχίστηκε η πρώτη περίοδος, ο Φερστάπεν σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, όντας 3 δέκατα πιο γρήγορος με τον Πιάστρι και 7 δέκατα από τον Νόρις, ο οποίος είχε μία στιγμή που του στοίχισε αρκετό χρόνο. Οι δύο οδηγοί της Ferrari δεν ένιωθαν σίγουροι για πρόκριση στο Q2 και ετοιμάστηκαν για δεύτερη προσπάθεια.

Όμως το ατύχημα του Φράνκο Κολαπίντο έφερε οριστική διακοπή στο Q1. Ο Αργεντινός οδηγός είχε περάσει στο Q2 με τον 14ο χρόνο, θέση που θα έχει στο grid του αγώνα της Κυριακής.

💥 Así ha sido el ACCIDENTE de Franco Colapinto en Tamburello.



"Perdón".#F1 #ImolaGP 🇮🇹 pic.twitter.com/YekHxREiwc — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) May 17, 2025

Οι 5 που αποκλείστηκαν στο Q1 ήταν οι Μπορτολέτο, Λόουσον, Χούλκενμπεργκ, Οκόν και Τσουνόντα. Όμως ο γύρος του Μπέρμαν (Haas) ακυρώθηκε καθώς είχαν ανάψει τα κόκκινα φώτα όταν περνούσε τη γραμμή τερματισμού. Κάτι που σήμαινε ότι ο Μπορτολέτο ήταν αυτός που πέρασε στο Q2.

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌



Bortoleto

Lawson

Hulkenberg

Ocon

Tsunoda#F1 #ImolaGP May 17, 2025

That is the Q2 green light and that's Bortoleto first on track 👀



Bearman has hopped out of his car and is out of qualifying #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/T78IpkD9BB

— Formula 1 (@F1) May 17, 2025

Q2

Με την μαλακή γόμα C6 και πάλι στα μονοθέσιά τους, οι 15 οδηγοί ρίχτηκαν στην μάχη για την πρώτη δεκάδα και το εισιτήριο στο Q3. Οι Πιάστρι - Νόρις ήταν ελαφρά ταχύτεροι του Φερστάπεν στην πρώτη προσπάθειά τους.



Η ευχάριστη έκπληξη ήταν ο Σάινθ που έκανε μία εντυπωσιακή προσπάθεια, με χρόνο 1:15.198, που τον έφερε στην κορυφή του Q2. Στην αντίπερα όχθη, ο διπλός αποκλεισμός των Λεκλέρ-Χάμιλτον, στην 11η και 12η θέση. «Θεέ μου», αναφώνησε πολλές φορές - εμφανώς απογοητευμένος - ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari.

Εκτός συνέχειας έμεινε και ο Αντονέλι της Mercedes, μαζί με τους Μπορτολέτο, Κολαπίντο (ο τελευταίος δεν συμμετείχε στο Q3 λόγω του ατυχήματος που είχε νωρίτερα).

Q3

Ο Νόρις έκανε πρώτος γρήγορο γύρο και πάλι με την μαλακή γόμα ελαστικών. (1:14.962). Ο Πιάστρι απάντησε άμεσα, όμως ο Φερστάπεν έβαλε το όνομά του στην κορυφή της κατάταξης με χρόνο 1:14.772.

Όλοι ετοιμάστηκαν για τη δεύτερη προσπάθεια, με τον Ράσελ να έχει ελαστικά μέσης γόμας στην Mercedes του. Ο Πιάστρι έκανε καλύτερο χρόνο από τον Φερστάπεν (1:14.670), αν και βρέθηκε σε κίνηση στο τελευταίο τμήμα της πίστας.

Ο Νόρις δεν κατάφερε να απειλήσει τους δύο πρώτους, ενώ ο παγκόσμιος πρωταθλητής βελτίωσε μεν το χρόνο του, όχι όμως σε σημείο που θα του έδινε την pole. Τελικά ο Ράσελ σημείωσε με την μέση γόμα τον τρίτο καλύτερο χρόνο, μπροστά από τον Νόρις.

Q3 TOP 10



Piastri 💪

Verstappen

Russell

Norris

Alonso

Sainz

Albon

Stroll

Hadjar

Gasly#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/WcqBYubzGd — Formula 1 (@F1) May 17, 2025

Photo Credits: McLaren/X