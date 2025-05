Ο μαχητικός Κουαρταραρό δεν μπόρεσε να κρατήσει πίσω του τις Ducati, που κατέλαβαν και τις τρεις πρώτες θέσεις.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Γαλλίας, του έκτου φετινού γύρου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ήταν η ευκαιρία του Μαρκ Μάρκεθ και της Ducati να κάνουν επίδειξη δύναμης. Ο Ισπανός με την GP25 πήρε μια εύκολη -όπως εξελίχθηκε- νίκη, με την οποία επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας.

The sixth Saturday success in a row for @marcmarquez93 ! 🥇 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/38HroU1eka

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Άλεξ Μάρκεθ με την Ducati της Gresini, ενώ η τριάδα των ιταλικών μοτοσικλετών συμπληρώθηκε με την 3η θέση του ρούκι Φερμίν Αλντεγκέρ με την άλλη GP 24 της Gresini.

Ο τοπικός ήρωας και poleman Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha M1 έκανε ονειρικό ξεκίνημα και προηγήθηκε στους πρώτους γύρους, αλλά δεν είχε απάντηση στο ρυθμό των Ducati και τερμάτισε στην 4η θέση, που είναι πολύ πιο πίσω από εκεί που έλπιζαν οι συμπατριώτες του.

Σε έναν αγώνα που είχε αρκετές πτώσεις, με σημαντικότερη εκείνη του Πέκο Μπανάια, ο οποίος έχασε κι άλλο έδαφος στη μάχη του τίτλου, οι KTM είχαν σχετικά καλό αγώνα, παρότι και ο Μπίντερ και ο Ακόστα συγκαταλέγονται στις πτώσεις που προαναφέρθηκαν. Ο Μάβερικ Βινιάλες τερμάτισε στην 5η θέση.

Ο Ζοάν Ζαρκό της LCR Honda, ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο και ο Άλεξ Ρινς με την άλλη εργοστασιακή Yamaha συμπλήρωσαν τη βαθμολογούμενη 8άδα.

Παρακάτω η βαθμολογία του Πρωταθλήματος Αναβατών μετά το Σπριντ

Back on top of the #MotoGP World standings is @marcmarquez93 🔝#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/LGeOpie1K8