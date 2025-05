Ο «El Diablo» της Yamaha επανέλαβρ στο Λε Μαν το έπος της Χερέθ, διαλύοντας τα χρονόμετρα – και τον ανταγωνισμό.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Γαλλίας, του 6ου φετινού αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, εξελίχθηκαν, όπως αναμενόταν, σε μια μάχη ανάμεσα στον Μαρκ Μάρκεθ και τον τοπικό ήρωα, Φάμπιο Κουαρταραρό.

Quartararo steals the show with a record-breaking pole position on home soil! 💥 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/iAR4q8J49k