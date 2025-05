O Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing αναφέρθηκε στην δεύτερη συνεχόμενή του pole position και ευελπιστεί αύριο να κερδίσει τον αγώνα.

Έπειτα από την απογοήτευση του Αγώνα Σπριντ ο Μαξ Φερστάπεν ξεχώρισε στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Μαϊάμι και πήρε την pole position για τον αυριανό αγώνα. Με αυτή του την επίδοση ο Ολλανδός έφτασες τις τρεις pole στο 2025 και έχει τις περισσότερες από κάθε άλλον οδηγό στο grid.

Μετά το τέλος του Q3 o Φερστάπεν αναφέρθηκε στην pole position που κατέκτησε και είπε τα εξής: «Ήταν φοβερές κατατακτήριες δοκιμές. Καταφέραμε να βελτιώσουμε το μονοθέσιο μετά τον Αγώνα Σπριντ και μπόρεσα να περιστρέφω το μονοθέσιο καλύτερα το μονοθέσιο μέσα στις στροφές. Ειλικρινά σε κάθε περίοδο προσπαθούσα να βελτιωθώ και να βρω το όριο. Είχα μία μικρή στιγμή στη στροφή ένα στον τελευταίο μου γύρο και έχασα χρόνο εκεί. Σε γενικές γραμμές εδώ είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα με τα ελαστικά. Δούλεψε πολύ καλά αυτό που έκανα και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στην pole. Θα μπορούσα να παρατήσω το γύρο μου, αλλά δεν το έκανα και πάτησα τέρμα το γκάζι μετά τη στροφή».

IT’S POLE IN MIAMI FOR BIG DADDY 🦁💙 #F1 || #MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/Qos122Oytv

Ερωτώμενος σχετικά με το τι ακριβώς περιμένει από τον αγώνα της Κυριακής, ο παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν συγκρατημένος.

«Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον ρυθμό αγώνα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τον καιρό. Η pole είναι η καλύτερη θέση να ξεκινάς, είναι θετικό αυτό. Ο αγώνας είναι μια διαφορετική ιστορία και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο», ανέφερε ο Φερστάπεν.

Celebrating with one of his ducklings 💙🐥#F1 || #MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/1S8zUaUWsl