Το 2025 τελείωσε, ο χρόνος έκανε τη δουλειά του

Τι άφησε στο gmotion μια χρονιά που (κατά)γράφτηκε ημέρα με την ημέρα.

Το 2025 του gmotion πέρασε μέσα από δρόμους, πίστες, αεροδρόμια και οθόνες. Πέρασε μέσα από αυτοκίνητα που δοκιμάστηκαν βιαστικά και άλλα που έμειναν περισσότερο στο μυαλό απ’ όσο περίμενες. Μέσα από αγώνες που είδες με σημειώσεις και άλλους που απλώς τους παρακολούθησες σιωπηλά, προσπαθώντας να καταλάβεις τι άλλαξε και τι έμεινε ίδιο. To 2025 ήταν μια ακόμη χρονιά.

Στο gmotion γράψαμε όσα έπρεπε να γραφτούν. Νέα που έτρεχαν πιο γρήγορα απ’ όσο μπορούσαν να αφομοιωθούν. Δοκιμές που έγιναν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, σε συγκεκριμένο χρόνο, με συγκεκριμένα όρια. Παρουσιάσεις που έμοιαζαν μεταξύ τους περισσότερο απ’ όσο θα ήθελαν οι ίδιες οι εταιρείες. Κι όμως, μέσα σε όλα αυτά, υπήρχαν στιγμές που κάτι ξεχώριζε. Ένα αυτοκίνητο που έδειχνε πού πάει η αγορά. Μια τεχνική επιλογή που φαινόταν ότι δεν έγινε απλώς για να γραφτεί στο δελτίο Τύπου. Μια λεπτομέρεια που άξιζε να σημειωθεί, ακόμη κι αν δεν γινόταν τίτλος.

Στους αγώνες, το 2025 άφησε το δικό του αποτύπωμα. Οι σεζόν εξελίχθηκαν, οι ιεραρχίες σχηματίστηκαν, κάποια πράγματα ξεκαθάρισαν, κάποια όχι και τόσο πολύ. Δεν ήταν όλα συναρπαστικά, αλλά ήταν όλα μέρος μιας διαδρομής που συνεχίζεται. Κάποιες Κυριακές είχαν ένταση, άλλες είχαν απλώς ρυθμό, άλλες δίναμε αγώνα να μείνουμε ξύπνιοι. Κάποιες στιγμές έδειχναν αλλαγή εποχής, άλλες απλώς συνέβησαν και όλες επιβεβαίωσαν ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δεν σταματά για να εξηγήσει τον εαυτό του.

Το 2025 ήταν επίσης μια χρονιά δουλειάς. Όχι με τη ρομαντική έννοια. Με την πραγματική. Να είσαι εκεί. Να παρακολουθείς. Να καταγράφεις. Να ξεχωρίζεις τι έχει σημασία και τι όχι. Να γράφεις χωρίς να προσπαθείς να κάνεις κάθε θέμα «μεγάλο». Να αφήνεις χώρο στα γεγονότα να μιλήσουν, ακόμη κι όταν δεν λένε κάτι εντυπωσιακό. Αυτό είναι μέρος της δουλειάς, ακόμη κι αν δεν φαίνεται.

Το gmotion μέσα στο 2025 παρέμεινε αυτό που είναι. Ένα μέσο που κοιτά την πραγματικότητα χωρίς να προσπαθεί να τη μετατρέψει σε κάτι άλλο. Με ενδιαφέρον για την τεχνολογία, για τη διαδικασία, για την εξέλιξη. Με απόσταση όταν χρειάζεται και με εμπλοκή όταν το απαιτεί το θέμα. Γιατί αυτό προκύπτει όταν γράφεις συνεχώς για κάτι που κινείται.

Το επόμενο έτος θα έρθει απόψε και θα φέρει μαζί του νέα μοντέλα, νέες σεζόν, νέες αλλαγές κανονισμών, νέες ιστορίες που ακόμη δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν. Το 2025, όμως, έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή του, αφήνοντας πίσω του κείμενα, εμπειρίες και μια διαρκή αίσθηση κίνησης.

Αυτό είναι το τελευταίο κείμενο της χρονιάς στο gmotion. Γράφεται σε μια στιγμή που όλα έχουν ειπωθεί και μένει μόνο η αίσθηση όσων πέρασαν. Ό,τι άξιζε, γράφτηκε. Τα υπόλοιπα έμειναν στον χρόνο που φεύγει. Από εδώ και πέρα, κοιτάμε μπροστά. Καλή χρονιά σε όλους.

