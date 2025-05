Ο Νόρις και ο Αντονέλι διεκδίκησαν την pole με σοβαρές αξιώσεις αλλά έμειναν πίσω από τον Ολλανδό της Red Bull.

Μετά το χάος του Αγώνα Σπριντ, που προκάλεσαν τα παιχνίδια του καιρού, οι «κανονικές» κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μαϊάμι πραγματοποιήθηκαν σε στεγνή πίστα. Η επιστροφή στην «κανονικότητα» σήμανε επιστροφή στην pole position για τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος με τη Red Bull ήταν εντυπωσιακός και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση για Τρίτη φορά φέτος. Ο Λάντο Νόρις με τη McLaren πλησίασε αλλά δεν τα κατάφερε στο τέλος και έμεινε στη δεύτερη θέση, μόνο 65 χιλιοστά πίσω, ενώ ταχύτατος ήταν και ο Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes, ο οποίος ήταν 3ος, μόλις δύο χιλιοστά πίσω από τον Νόρις.

MAX VERSTAPPEN IS ON POLE POSITION! 🥇💨



The Red Bull driver clinches pole from Lando Norris in P2 and Kimi Antonelli in P3 #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/x1ZBVrQQlD May 3, 2025

Q1

Με την πρόσφυση της πίστας να είναι πολύ διαφορετική, λόγω της βροχής που «ξέπλυνε» το στρωμένο ελαστικό, αποδείχτηκε δύσκολο για αρκετούς οδηγούς να κάνουν καλούς χρόνους από το ξεκίνημα του Q1 και πολλοί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν και δεύτερο σετ ελαστικών.

Piastri resides at the top of the timesheets with a 1:27.307 👀



There is 🔟 minutes to go in Q1 #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/RKNLXZ4FFw May 3, 2025

Οι Φερστάπεν Νόρις, Πιάστρι και Ράσελ πήραν τις πρώτες θέσεις, ενώ ο Χάμιλτον «σώθηκε» με έναν γρήγορο γύρο στα τελευταία δευτερόλεπτα. Οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν ήταν οι Χούλκενμπεργκ, Αλόνσο, Γκασλί, Στρολ και Μπέρμαν.

Q2

Στο δεύτερο σκέλος η πρόσφυση της πίστας ήταν πολύ καλύτεροι και οι χρόνοι άρχισαν να πέφτουν ραγδαία. Ο χρόνος που χθες έδωσε στον Αντονέλι την pole συνετρίβη από τον Πιάστρι και όλα έδειχναν προς μια σκληρή μάχη για την είσοδο στη 10άδα.

Lewis Hamilton is eliminated in Q2! ❌👇



11. Hadjar

12. Hamilton 📸

13. Bortoleto

14. Doohan

15. Lawson



Ten drivers remain for the Q3 shootout... 💨#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/McDyqG9VJ7 — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

Ο χαμένος αυτής της μάχης ήταν αναμφίβολα ο Λούις Χάμιλτον με τη Ferrari, που έμεινε στη 12η θέση και αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Μαζί με τον Βρετανό αποκλείστηκαν οι Χατζάρ, Μπορτολέτο, Ντούχαν και Λόσον.

Q3

Η πρώτη γρήγορη προσπάθεια των οδηγών στο τρίτο σκέλος δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις, καθώς μόλις 17 χιλιοστά του δευτερολέπτου χώριζαν τους τρεις πρώτους, που ήταν κατά σειρά οι Φερστάπεν, Νόρις και Πιάστρι, με τον Αντονέλι είναι λίγο πάνω από 2 δέκατα πιο πίσω.

Η κατάσταση δεν άλλαξε πολύ στη δεύτερη γρήγορη προσπάθεια, με τον Μαξ Φερστάπεν να παίρνει τελικά την pole position, και τον Λάντο Νόρις να σταματάει το χρονόμετρο 65 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργά. Εντυπωσιακός για άλλη μία φορά ο Κίμι Αντονέλι, που ήταν 3ος σε ελάχιστη απόσταση (2 χιλιοστά του δευτερολέπτου) από τον Νόρις. Ακολούθησαν οι Πιάστρι, Ράσελ, Σάινθ, Άλμπον, Λεκλέρ, Οκόν και Τσουνόντα.

Ο αγώνας της Κυριακής θα αρχίσει στις 23:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool