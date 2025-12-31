Η Printsport Racing περνά στον έλεγχο της εταιρείας του Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα, ενισχύοντας περαιτέρω τον «οικοσύστημα» της Toyota στο WRC.

Ο επικεφαλής της ομάδας της Toyota Gazoo Racing WRC, Γιάρι‑Μάτι Λάτβαλα, προχώρησε στην εξαγορά της Printsport Racing, της ομάδας που κατέκτησε τους τίτλους στο WRC2 το 2024 και το 2025. Η συμφωνία πραγματοποιήθηκε μέσω της εταιρείας JML-WRT Oy, που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο Λάτβαλα, 18 φορές νικητής αγώνων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι.

Η φινλανδική Printsport Racing έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη οδηγών όπως ο Σάμι Παγιάρι και ο Όλιβερ Σόλμπεργκ, οι οποίοι κατέκτησαν διαδοχικούς τίτλους στο WRC2 πριν ανέβουν στην κορυφαία κατηγορία Rally1 με την Toyota. Η ομάδα δραστηριοποιείται στη λειτουργία και υποστήριξη αγωνιστικών αυτοκινήτων ράλι και χρησιμοποιεί τα Toyota GR Yaris Rally2 από το ντεμπούτο τους το 2024.

«Για μένα, η Printsport ήταν μια απολύτως φυσική επιλογή. Έχει αποδείξει την τεχνογνωσία της, ενώ ο επαγγελματισμός και το πάθος των ανθρώπων της, σε συνδυασμό με το ανταγωνιστικό πνεύμα, είναι στοιχεία που πάντα εκτιμούσα», δήλωσε ο Λάτβαλα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η συμφωνία ολοκληρώθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2025, με τον ιδρυτή της ομάδας, Έερο Ράικονεν, να παραμένει στη θέση του CEO. Η Printsport Racing στοχεύει σε μια ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν το 2026, συμμετέχοντας και στους 14 αγώνες του WRC με στόχο την κατάκτηση τρίτου συνεχόμενου τίτλου στο WRC2.