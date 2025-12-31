WRC: Ο Λάτβαλα αγόρασε την πρωταθλήτρια ομάδα του WRC2

Κώστας Παστρίμας
WRC: Ο Λάτβαλα αγόρασε την πρωταθλήτρια ομάδα του WRC2
Η Printsport Racing περνά στον έλεγχο της εταιρείας του Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα, ενισχύοντας περαιτέρω τον «οικοσύστημα» της Toyota στο WRC.

Ο επικεφαλής της ομάδας της Toyota Gazoo Racing WRC, Γιάρι‑Μάτι Λάτβαλα, προχώρησε στην εξαγορά της Printsport Racing, της ομάδας που κατέκτησε τους τίτλους στο WRC2 το 2024 και το 2025. Η συμφωνία πραγματοποιήθηκε μέσω της εταιρείας JML-WRT Oy, που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο Λάτβαλα, 18 φορές νικητής αγώνων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι.

Η φινλανδική Printsport Racing έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη οδηγών όπως ο Σάμι Παγιάρι και ο Όλιβερ Σόλμπεργκ, οι οποίοι κατέκτησαν διαδοχικούς τίτλους στο WRC2 πριν ανέβουν στην κορυφαία κατηγορία Rally1 με την Toyota. Η ομάδα δραστηριοποιείται στη λειτουργία και υποστήριξη αγωνιστικών αυτοκινήτων ράλι και χρησιμοποιεί τα Toyota GR Yaris Rally2 από το ντεμπούτο τους το 2024.

WRC

«Για μένα, η Printsport ήταν μια απολύτως φυσική επιλογή. Έχει αποδείξει την τεχνογνωσία της, ενώ ο επαγγελματισμός και το πάθος των ανθρώπων της, σε συνδυασμό με το ανταγωνιστικό πνεύμα, είναι στοιχεία που πάντα εκτιμούσα», δήλωσε ο Λάτβαλα.

 

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η συμφωνία ολοκληρώθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2025, με τον ιδρυτή της ομάδας, Έερο Ράικονεν, να παραμένει στη θέση του CEO. Η Printsport Racing στοχεύει σε μια ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν το 2026, συμμετέχοντας και στους 14 αγώνες του WRC με στόχο την κατάκτηση τρίτου συνεχόμενου τίτλου στο WRC2.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: Red Bull Content Pool

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 