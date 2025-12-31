Ο πρωταθλητής του 2025 εξηγεί πώς η πορεία προς την κορυφή της Formula 1 ήταν ένα κοινό όνειρο για όλη του την οικογένεια.

Μετά την κατάκτηση του τίτλου της Formula 1 για το 2025 με τη McLaren, ο Λάντο Νόρις μίλησε ανοιχτά για τις θυσίες που έκανε η οικογένειά του όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να φτάσει στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο Βρετανός αναφέρθηκε στον χρόνο που χάθηκε, στις αποστάσεις και στις δύσκολες επιλογές που συνόδευσαν την πορεία του από την παιδική ηλικία έως τον παγκόσμιο τίτλο.

Μιλώντας στο BBC, ο Νόρις στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο των γονιών του: «Θέλεις να είσαι μαζί με την οικογένειά σου, να περνάς χρόνο μαζί της. Από τότε που ξεκίνησα, στα επτά ή οκτώ μου, αυτό δεν ήταν εύκολο. Ο πατέρας μου με ακολουθούσε παντού, ενώ η μητέρα μου έμενε στο σπίτι με τις αδελφές μου. Τη μητέρα μου τη βλέπω ίσως 20 ημέρες τον χρόνο, που σίγουρα δεν είναι πολλές».

Ο τίτλος, όπως παραδέχθηκε, έδωσε νόημα σε όλες αυτές τις θυσίες. «Όταν έφτασα στη Formula 1 και κέρδισα τον πρώτο μου αγώνα, ήδη ένιωθα ότι άξιζε. Η κατάκτηση του τιτλου και όσα πετύχαμε έκαναν τα πάντα να μοιάζουν ακόμα πιο δικαιολογημένα. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να κάνουμε τους γονείς μας περήφανους», είπε.

Ο Νόρις αναφέρθηκε και στα αδέλφια του, τονίζοντας ότι και εκείνα πλήρωσαν το δικό τους τίμημα: «Δεν ήμουν πάντα ο μεγάλος αδελφός που θα ήθελαν, δεν τους είδα να μεγαλώνουν όσο θα ήθελα. Όμως στο τέλος ήμασταν όλοι μαζί. Το όνειρό μου ήταν και δικό τους όνειρο. Αυτός ο τίτλος είναι δικός μας».

