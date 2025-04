Η αυστριακή ομάδα κρατά ανοικτά τα «ραντάρ» της στην αγορά οδηγών και φέρεται να έχει προσεγγίσει τον αστέρα της Mercedes.

H φετινή «Silly Season» της Formula 1 έχει ξεκινήσει για τα καλά και τους επόμενους μήνες θα ενταθεί περισσότερο. Κεντρικό πρόσωπο της δεν είναι άλλο από τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ανάλογα το αποτέλεσμα που θα πάρει στην πίστα σε κάθε Grand Prix μένει ή φεύγει από τη Red Bull Racing.

To μέλλον του Ολλανδού είναι αβέβαιο στους «ταύρους» και για το λόγο αυτό η ομάδα του Μίλτον Κινς θέλει να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με το The Race, η Red Bull Racing έχει ήδη προσεγγίσει τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes. O επικεφαλής της αυστριακής ομάδας, Κρίστιαν Χόρνερ, όπως αναφέρει με το εν λόγω δημοσίευμα έχει ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Για την ώρα όμως δεν υπάρχουν επίσημες διαπραγματεύσεις, παρά το γεγονός πως το συμβόλαιο του Ράσελ ολοκληρώνεται στο τέλος του 2025. Ο Βρετανός έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στη Mercedes μετά την αποχώρηση του Λιούις Χάμιλτον για τη Ferrari και μέχρι στιγμής στο φετινό πρωτάθλημα πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις.

