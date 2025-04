Ο Βρετανός οδηγός φέρεται να έχει ήδη συμφωνήσει σε νέο συμβόλαιο με τη γερμανική ομάδα και αυτό σημαίνει πως κλείνει μια ακόμη πόρτα για τον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Τζορτζ Ράσελ πρόκειται να υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο με τη Mercedes-AMG F1, σύμφωνα με το motorsport.com. O Βρετανός έχει ξεκινήσει με εξαιρετικό τρόπο τη σεζόν του 2025 και έχει ανέβει στο βάθρο σε τρία από τα τέσσερα Grand Prix που έχουν διεξαχθεί αυτή τη στιγμή.

Η Mercedes έχει χτίσει μια εξαιρετική βάση με την W16 η οποία δεν έχει τα μειονεκτήματα και τις παθογένειες των προηγούμενων μονοθεσίων του εργοστασίου του Μπράκλεϊ. Μάλιστα, πιστεύει πως μπορεί να μάχεται μέσα στη σεζόν σε τακτική βάση για νίκες.

Ο Ράσελ, ο οποίος εντάχθηκε στο πρόγραμμα νέων οδηγών της Mercedes το 2017 και έγινε βασικός οδηγός το 2022 έπειτα από τρεις σεζόν στη Williams, θεωρείται πλέον ηγέτης της ομάδας του Μπράκλεϊ.

Σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα, με το νέο συμβόλαιο ο Ράσελ θα αμείβεται ετησίως με 30 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι οι απολαβές του θα διπλασιαστούν σε σύγκριση με σήμερα.

Όσον αφορά τη διάρκεια του συμβολαίου, αναμένεται να είναι για τρία χρόνια. Ο έτερος οδηγός της Mercedes, Κίμι Αντονέλι, έχει πολυετές συμβόλαιο με τη Mercedes.

Η επικείμενη ανανέωση του συμβολαίου του Ράσελ με τη Mercedes-AMG σημαίνει πως μειώνονται οι επιλογές του Μαξ Φερστάπεν εφόσον ο Ολλανδός αποφασίσει πως θέλει να φύγει από τη Red Bull Racing. O παγκόσμιος πρωταθλητής είχε συνδεθεί με τη γερμανική ομάδα στο παρελθόν και οι φήμες σχετικά με την μία ενδεχόμενη αποχώρηση από το Μίλτον Κινς δεν σταματάνε.

Έτσι ο Φερστάπεν δεν θα έχει την επιλογή να πάει σε κάποια κορυφαία ομάδα. Αυτή που φαίνεται να έχει ενεργό ενδιαφέρον για τον Ολλανδό είναι η Aston Martin, η οποία όμως αγωνιστικά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μεγαλύτερο αδιέξοδο απ’ ότι η Red Bull.

