Ο ρυθμός με τον οποίο η Scuderia Ferrari ξεπερνάει τα προβλήματά της με την SF-25 δεν αρέσει στον Μονεγάσκο οδηγό, καθώς «διψάει» για τίτλους.

Ο Σαρλ Λεκλέρ παραδέχτηκε πως η Ferrari έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της για να επιστρέψει στην κορυφή της Formula 1, τονίζοντας ότι η διαδικασία ανάκαμψης είναι πιο αργή απ’ όσο θα επιθυμούσε. Ο Μονεγάσκος στο Grand Prix Μπαχρέιν τερμάτισε στην 4η θέση δίνοντας μάχες για το βάθρο μέχρι και τους τελευταίους γύρους.

Στην πίστα του Σακχίρ, ο οδηγός της Scuderia ξεκίνησε δυνατά από τη 2η θέση, όμως η επιλογή μεσαίων ελαστικών αποδείχθηκε μειονέκτημα, χάνοντας έδαφος από τον πρώτο γύρο. Αν και κατάφερε να ανακάμψει προσπερνώντας τον Λάντο Νόρις προσωρινά, η Ferrari δεν είχε τη δύναμη να κρατήσει το βάθρο. Εν τέλει αρκέστηκε στην 4η θέση, με τον Λιούις Χάμιλτον να τερματίζει 5ος.

Σε δηλώσεις του μετά τον τερματισμό ο Λεκλέρ παραδέχθηκε πως δεν είχε την ταχύτητα για κάτι παραπάνω στο Μπαχρέιν: «Ο ρυθμός απλώς δεν ήταν εκεί. Δεν είχαμε τίποτα να κάνουμε απέναντι στη Red Bull, τη McLaren και τη Mercedes. Ξέρουμε τι λείπει και δουλεύουμε σκληρά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε μαγικά».

