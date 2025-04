O Αυστραλός οδηγός της McLaren σημείωσε τη δεύτερη φετινή του νίκη, πλησιάζοντας τον teammate του στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τη δεύτερη φετινή και τέταρτη συνολικά νίκη της καριέρας του στη Formula 1 πέτυχε ο Όσκαρ Πιάστρι. Η ταχύτητα του 24χρονου Αυστραλού δεν απειλήθηκε στην πίστα του Σακχίρ, ούτε μετά το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Τον οδηγό της McLaren ακολούθησαν στο Grand Prix Μπαχρέιν ο Τζορτζ Ράσελ που συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις και ο Λάντο Νόρις που με την 3η θέση διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Στη βαθμολογία ο Νόρις έχει 77 βαθμούς, έναντι 74 του Πιάστρι.

Στο 4-5 τερμάτισαν οι Σαρλ Λεκλέρ και Λούις Χάμιλτον της Ferrari, μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν την Red Bull Racing. O Ολλανδός αντιμετώπισε πρόβλημα τόσο με τα pit stop όσο και με την απόδοση της σκληρή γόμας.

Επόμενος αγώνας την Κυριακή του Πάσχα (20/4) το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας.

Στην εκκίνηση ο Πιάστρι κρατήθηκε μπροστά, όμως ο Ράσελ ανέβηκε στη 2η θέση και ο Νόρις πέρασε 3ος. Με τα ελαστικά μέσης γόμας ο Λεκλέρ έχασε δύο θέσεις έπεσε 4ος, ενώ ο Χάμιλτον ήταν 9ος, πίσω από τον Φερστάπεν. Ο Νόρις ήταν πάντως υπό εξέταση, επειδή τοποθέτησε το μονοθέσιό του πιο μπροστά στο grid κατά την εκκίνηση του αγώνα.

Ο Πιάστρι έκανε τον ταχύτερο γύρο και βγήκε άμεσα από τη ζώνη DRS του Ράσελ. Ο Γκασλί ήταν κολλημένος πίσω από την SF-25 του Λεκλέρ, έχοντας το πλεονέκτημα των ελαστικών μαλακής γόμας.

Ο Χάμιλτον παραπονιόταν για κακή πρόσφυση από τα ελαστικά μέσης γόμας, όντας ανάμεσα στις δύο Red Bull.

Στον 5ο γύρο ο Φερστάπεν πέρασε τη Williams του Σάινθ, ανεβαίνοντας 7ος, πίσω από τον Αντονέλι.

Ο Νόρις τιμωρήθηκε με ποινή 5 δευτερολέπτων και ο μηχανικός της McLaren του ζήτησε να προσπαθήσει να περάσει τον Ράσελ πριν το pit stop, ώστε να κερδίσει ένα μέρος από το χαμένο χρόνο.

Στον 9ο γύρο ο Χάμιλτον έδωσε εντυπωσιακή μάχη με τον Σάινθ για την 8η θέση, με τον Βρετανό να περνά τελικά. Ο οδηγός της Ferrari ενημερώθηκε ότι η απόδοση των ελαστικών μαλακής γόμας είχε αρχίσει να πέφτει, άρα του δινόταν η ευκαιρία να ανέβει θέσεις.

Στον 11ο γύρο ο Νόρις έκανε pit stop, εξέτισε τα 5 δλ. ποινής και επέστρεψε στην 14η θέση. Ο Φερστάπεν ήταν 17ος μετά το δικό του pit stop, όπου έχασε χρόνο λόγω προβλήματος στη φωτεινή ένδειξη. Το ίδιο συνέβη και στο pit stop του Τσουνόντα.

Όταν έκανε το pit stop ο Πιάστρι στον 15ο γύρο, οι Λεκλέρ-Χάμιλτον βρέθηκαν προσωρινά στο 1-2, λόγω της στρατηγικής της Ferrari για εκκίνηση του αγώνα με ελαστικά μέσης γόμας. Ο Αυστραλός της McLaren επέστρεψε στην πίστα 3ος, με την μαλακή γόμα πλέον.

O Λεκλέρ μπήκε στον 17ο γύρο για νέο σετ μέσης γόμας, με τον Χάμιλτον να ακολουθεί αμέσως μετά. Ο Μονεγάσκος επέστρεψε στην πίστα 5ος και ο Βρετανός 11ος. Ο Λεκλέρ ζητούσε στρατηγική ενός pit stop από την ομάδα του, κάτι που δεν έγινε δεκτό.

Στον 19ο γύρο ο Πιάστρι ήταν πρώτος και ο Νόρις 3ος, στα 2 δλ. πίσω από την Mercedes του Ράσελ. Ο Αντονέλι πίεζε τον Φερστάπεν, ο οποίος ήταν με ελαστικά σκληρής γόμας. Ο νεαρός Ιταλός πέρασε τον παγκόσμιο πρωταθλητή στον 20ό γύρο και ανέβηκε στην 7η θέση.

Ο Ράσελ ήταν πάνω από 4 δλ. πίσω από τον πρωτοπόρο Πιάστρι, όμως κρατούσε τον Νόρις εκτός του DRS. Στον 24ο γύρο ο Λεκλέρ προσπάθησε ανεπιτυχώς να περάσει τον Νόρις, στην μάχη για την 3η θέση.

Όμως ο 25ος γύρος ήταν μαγικός για τη Ferrari, καθώς ο μεν Λεκλέρ πέρασε τον Νόρις και ανέβηκε 3ος, ενώ ο Χάμιλτον τον Αντονέλι και βρέθηκε στην 7η θέση. Ο επτάκις πρωταθλητής πέρασε στη συνέχεια τον Οκόν και ανέβηκε 6ος.

Στον 27ο γύρο ο Φερστάπεν «ξεφορτώθηκε» τα ελαστικά σκληρής γόμας, που έδειχναν να μην αποδίδουν στην RB21. Μετά το δεύτερο pit stop ο Ολλανδός ήταν τελευταίος.

Φθάνοντας στον 30ό γύρο ο Πιάστρι είχε πλέον διαφορά κοντά στα 7 δλ. από τον Νόρις, καθώς ο ρυθμός του Αυστραλού ήταν σε άλλο επίπεδο.

Η είσοδος του αυτοκινήτου ασφαλείας στον 32ο από τους 57 γύρους (καθώς υπήρχαν θραύσματα στις στροφές 3 και 4), έφερε όλα τα μονοθέσια στα pits. Λεκλέρ και Χάμιλτον είχαν πλέον σκληρή γόμα, ο Πιάστρι μέση και ο Ράσελ μαλακή. Ο Βρετανός παραπονέθηκε για την επιλογή της Mercedes, καθώς απέμεναν ακόμα 24 γύροι. Όμως ο Νόρις είπε στους μηχανικούς της McLaren ότι η επιλογή της Mercedes δεν ήταν λάθος, καθώς η απόδοση της μαλακής γόμας ήταν πολύ καλή.

