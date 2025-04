Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά από την πτώση του στον αγώνα του Κατάρ με σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο Χόρχε Μαρτίν, παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε στον αγώνα του Grand Prix Κατάρ. Ο αγώνας στην πίστα της Λουσέιλ ήταν πρώτος στον οποίο συμμετείχε έπειτα από τραυματισμό που είχε στις χειμερινές δοκιμές της Σεπάνγκ.

Το ατύχημα σημειώθηκε στον 14ο γύρο του αγώνα στην πίστα Λουσέιλ, όταν ο Ισπανός αναβάτης της Aprilia έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του στη στροφή 12 μετά από άτσαλο πάτημα στο κερμπ. Προσγειώθηκε με δύναμη στο έδαφος και αμέσως έδειξε να έχει τραυματιστεί.

Αμέσως μετά την πτώση μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας κι εν συνεχεία, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αμάντ στη Ντόχα, όπου υποβλήθηκε σε λεπτομερείς ιατρικές εξετάσεις.

Just pure heartbreak 💔Grand Prix over for @88jorgemartin #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/317FMvVAfD