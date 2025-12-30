Νέοι κανονισμοί βάζουν για πρώτη φορά όριο στην ενεργειακή απόδοση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και αλλάζουν τον τρόπο που σχεδιάζονται.

Η Κίνα ετοιμάζεται να κάνει ένα βήμα που μπορεί να επηρεάσει συνολικά τη βιομηχανία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα τεθούν σε ισχύ νέοι κανονισμοί που καθορίζουν ανώτατα όρια κατανάλωσης ενέργειας για τα ηλεκτρικά οχήματα, δημιουργώντας ουσιαστικά το πρώτο υποχρεωτικό πλαίσιο ενεργειακής απόδοσης για EV σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι νέοι κανόνες βασίζονται στο βάρος του οχήματος και ορίζουν συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης σε kWh/100 km. Για παράδειγμα, ένα τυπικό ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο περίπου δύο τόνων θα πρέπει να καταναλώνει έως 15,1 kWh/100 km, τιμή που σήμερα συναντάται κυρίως σε ιδιαίτερα αποδοτικά μοντέλα, όπως το Tesla Model 3 σε πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Στόχος η αποδοτικότητα

Σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, τα νέα όρια είναι περίπου 11% αυστηρότερα από τις μέχρι τώρα συστάσεις και εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τη μέση πραγματική αυτονομία των ηλεκτρικών κατά περίπου 7%. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι κατασκευαστές δεν θα μπορούν πλέον να «κρύβουν» τη χαμηλή απόδοση πίσω από μεγαλύτερες μπαταρίες, αλλά θα υποχρεωθούν να βελτιώσουν συνολικά την αποδοτικότητα συστημάτων, αεροδυναμικής και βάρους.

Αρκετά μοντέλα που πωλούνται ήδη στην κινεζική αγορά από εταιρείες όπως οι BYD και Geely φαίνεται να πληρούν τα νέα όρια. Όσα δεν τα καταφέρουν, θα πρέπει είτε να αναβαθμιστούν είτε να αποσυρθούν προσωρινά από την αγορά. Η Κίνα δείχνει έτσι ξεκάθαρα ότι το επόμενο κεφάλαιο της ηλεκτροκίνησης δεν αφορά απλώς μεγαλύτερες μπαταρίες, αλλά εξυπνότερα και πιο αποδοτικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.