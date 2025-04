Ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε το αναμενόμενο και κέρδισε, αλλά η έκπληξη της βραδιάς ήταν η 2η θέση του Μάβερικ Βινιάλες με την Tech3 KTM.

Το GP Κατάρ, ο 4ος φετινός αγώνας για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP, είχε ανατρεπτική εξέλιξη παρότι νίκησε το αδιαφιλονίκητο φαβορί, ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati. Για να πάρει αυτήν τη νίκη, ο Μάρκεθ χρειάστηκε να ξεπεράσει μία σύγκρουση με τον αδελφό του, Άλεξ, στο ξεκίνημα του αγώνα και στη συνέχεια να δώσει μάχη με αναπάντεχους αντιπάλους.

Ο πιο αναπάντεχος από όλους ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες με τη μοτοσικλέτα της Tech3 KTM, ο οποίος από το πουθενά εμφανίστηκε πολύ δυνατός, οδήγησε τον αγώνα για αρκετούς γύρους και τελικά τερμάτισε σε μια καταπληκτική 2η θέση, μπροστά από τον Πέκο Μπανάια με την άλλη εργοστασιακή Ducati, που ήταν 3ος.

Πώς ξεκίνησε

Ο αγώνας άρχισε επεισοδιακά, με τους αδελφούς Μάρκεθ να έχουν επαφή στην πρώτη στροφή, με ζημιά να προκαλείται στην κόκκινη εργοστασιακή Ducati.

Αυτό έδωσε στον Μορμπιντέλι την ευκαιρία να περάσει στην πρώτη θέση, με τον Μαρκ να ακολουθεί και τον Άλεξ στην 3η θέση. Πιο πίσω έρχονταν οι Ντι Τζιαναντόνιο, Βινιάλες και Μπανάια. Ο Κουαρταραρό δεν ξεκίνησε καλά και έχασε πολλές θέσεις.

Στο πρώτο μέρος του αγώνα, ο ρυθμός του Μορμπιντέλι ήταν καταιγιστικός και ο Ιταλός ξέφυγε με πάνω από 1 δευτερόλεπτο διαφορά μέσα σε λίγους γύρους.

Ο Άλεξ Μάρκεθ ήταν πολύ επιθετικός και προκάλεσε άλλη μια σύγκρουση, αυτήν τη φορά με τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, κάτι που έκανε και τους δύο να χάσουν πολλές θέσεις ενώ ο Ισπανός της Gresini πήρε και ποινή long lap για το συμβάν.

Κερδισμένος από όλα αυτά ήταν ο Πέκο Μπανάια, ο οποίος ξαφνικά βρέθηκε πίσω από τον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος με την «πληγωμένη» μοτοσικλέτα του έχανε ρυθμό. Ο Μπανάια γρήγορα πέρασε τον ομόσταβλό του -και μεγάλο του αντίπαλο- και έβαλε στο στόχαστρο τον Μορμπιντέλι.

Ο Μάρκεθ όμως δεν το έβαλε κάτω και επιτέθηκε ξανά στον Μπανάια, για να πάρει πίσω τη 2η θέση. Η μάχη αυτή ωστόσο δεν τους κόστιζε σε χρόνο, γιατί και οι δύο φάνηκε να πλησιάζουν τον πρωτοπόρο.

Ο Βινιάλες ήρθε από το πουθενά

Κι έπειτα, όλα ήρθαν ανάποδα… ο Μάβερικ Βινιάλες, έχοντας εκπληκτικό ρυθμό με την RC16 της Tech3 KTM, πέρασε διαδοχικά τους Μπανάια, Μαρκέθ και Μπομπιντέλι, για να πάρει την πρωτοπορία στον αγώνα.

Κάπου εκεί ξεκίνησε η «παρακμή» του Μορμπιντέλι, ο οποίος άρχει να χάνει τη μία θέση μετά την άλλη και μέσα σε λίγους γύρους βρέθηκε από την 1η στην 5η θέση, πίσω και από τον Ζοάν Ζαρκό της LCR Honda.

Για τους επόμενους γύρους η φρενίτιδα σταμάτησε και ο Μαρκ Μάρκεθ αρκέστηκε να παρακολουθεί από σταθερή απόσταση τον Βινιάλες ενώ και ο Μπανάια στην 3η θέση καιροφυλακτούσε.

Η επιστροφή του Χόρχε Μαρτίν στην αγωνιστική δράση αποδείχτηκε αρκετά επώδυνη, καθώς ο Ισπανός πρωταθλητής με την Aprilia είχε μια άσχημη πτώση και εγκατέλειψε, ενώ βρισκόταν εκτός βαθμών.

Ο Μάρκεθ επανέφερε την τάξη

Ο Μαρκ Μάρκεθ δεν χρειάστηκε να περιμένει πολύ για την ευκαιρία να επιτεθεί. Ένα μικρό λάθος του Βινιάλες 7 γύρους πριν από το τέλος έφερε τον Μάρκεθ ξανά στην πρωτοπορία του αγώνα, ενώ και ο Μπανάια από την 3η θέση άρχισε να πλησιάζει.

Ο Μάρκεθ φαίνεται ότι κρατούσε απόθεμα δυνάμεων και από τη στιγμή που βρέθηκε στην πρώτη θέση άρχισε να ρίχνει τους χρόνους του και απομακρύνθηκε από τον Βινιάλες. Και ο Βινιάλες όμως είχε ακόμα να δώσει, γιατί και αυτός απομακρύνθηκε από τον Μπανάια, που δεν έδειχνε να μπορεί να πλησιάσει τους δύο Ισπανούς.

Έτσι, ο Μαρκ Μάρκεθ πήρε μια φαινομενικά εύκολη νίκη, μπροστά από τον Βινιάλες, που αναμφίβολα ήταν ο αναβάτης της ημέρας, και τον Πέκο Μπανάια, που έκανε πολύ καλή ανάκαμψη από την 11η θέση της εκκίνησης. Ακολούθησαν οι Μορμπιντέλι, Ζαρκό, Αλντεγκέρ, Α. Μάρκεθ, Κουαρταραρό, Ακόστα και Μπετζέκι.

Αποτελέσματα

Φωτογραφίες: Ducati