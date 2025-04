Ο Χέλμουτ Μάρκο αποκάλυψε ότι ένα σοβαρό πρόβλημα στα φρένα οδήγησε τον Ολλανδό στην 7η θέση – και επαίνεσε τους Τσουνόντα και Χατζάρ.

Ο Μαξ Φερστάπεν θα ξεκινήσει από την έβδομη θέση στον αγώνα της Κυριακής στο Μπαχρέιν, με τον σύμβουλο της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, να κάνει λόγο για ένα «τεράστιο πρόβλημα» που εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στα φρένα του μονοθεσίου.

«Ήταν χειρότερο απ’ όσο περιμέναμε, γιατί αλλάξαμε κάποια πράγματα στο μονοθέσιο που πιστεύαμε ότι θα το βελτίωναν, και ξαφνικά εμφανίστηκε αυτό το πρόβλημα στα φρένα. Ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα, το είδαμε στα δεδομένα, αλλά δεν ξέρουμε από πού προήλθε», δήλωσε ο Μάρκο.

Ο Φερστάπεν ακούστηκε και μέσω team radio να παραπονιέται επανειλημμένως για τα φρένα, ωστόσο ο Μάρκο ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα δεν είχε σχέση με το νέο set-up του μονοθεσίου. «Δεν ήταν καθόλου ομαλή διαδικασία, αλλά και τα δύο μονοθέσια μπήκαν στη δεκάδα, οπότε αυτό ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Και χωρίς τα προβλήματα στο φρενάρισμα, θα είχαμε πάρει την 3η ή την 4η θέση».

Both Bulls fought hard until the end, let’s bring the heat tomorrow 🔥



Result 🏁: PIA, RUS, LEC, ANT, GAS, NOR, Max 🙌, SAI, HAM, Yuki 🫶#F1 || #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/NKrLWOzUra