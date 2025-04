Η ιταλική ομάδα ετοιμάζει το πρώτο μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων για την SF-25 ώστε να μπορέσουν οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ να πάρουν καλύτερα αποτελέσματα.

Με αρκετά σκαμπανεβάσματα ξεκίνησε η νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1 για τη Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα είναι εμφανές πως δεν μπορεί να αντλήσει το μέγιστο από τη νέα SF-25, κάτι το οποίο αναφέρουν τόσο οι άνθρωποί της όσο και οι αντίπαλοί της.

Στον αγώνα της Κίνας ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε με μία εντυπωσιακή εμφάνιση τον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου, όμως οι αλλαγές που έκανε στο στήσιμο της SF-25 την έκαναν πιο αργή. Επιπλέον ο διπλός αποκλεισμός των οδηγών της από τα αποτελέσματα του Grand Prix την έχει αφήσει στους 17 βαθμούς στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, ενώ την ίδια ώρα η πρωτοπόρος McLaren έχει 78 βαθμούς.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera η Ferrari αναμένεται να παρουσιάσει τις πρώτες αναβαθμίσεις της στο Grand Prix Μπαχρέιν. Πρόκειται για το τέταρτο αγωνιστικό τριήμερο του 2025 και θα διεξαχθεί στις 11-13 Απριλίου.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, το πακέτο θα περιλαμβάνει ένα νέο δάπεδο το οποίο έχει ως στόχο να βελτιώσει την αεροδυναμική απόδοση της SF-25. Στη Scuderia αντιμετωπίζουν ένα άγνωστο προς το ευρύ κοινό πρόβλημα με το στήσιμο του μονοθεσίου και το νέο δάπεδο δεν αναμένεται να το λύσει άμεσα. Αυτό που θα διασφαλίσει είναι να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα δυνατά χαρακτηριστικά του μονοθεσίου.

Από το ξεκίνημα των τωρινών τεχνικών κανονισμών της Formula 1 το 2022 η Ferrari έχει πολλές διακυμάνσεις στην απόδοσή της. Η θεωρία που εξηγεί των τωρινή κατάσταση της Ferrari βασίζεται στο κακό αεροδυναμικό πακέτο που παρουσιάστηκε στο GP Ισπανίας του 2024.

