Με το χειρότερο δυνατό τρόπο εξελίσσεται ο απόηχος του Grand Prix Κίνας για τη Scuderia Ferrari. Οι οδηγοί της, Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον αποκλείστηκαν από τα αποτελέσματα, καθώς τα μονοθέσιά του βρέθηκαν εκτός κανονισμών για διαφορετικούς λόγους.

To μονοθέσιο του Μονεγάσκου απέτυχε τον τεχνικό έλεγχο της FIA μετά τον τερματισμό, καθώς ήταν κάτω από το όριο βάρους που ορίζουν οι κανονισμοί. Συγκεκριμένα η SF-25 του Μονεγάσκου ζύγιζε 799 κιλά και για να γίνει ακριβής υπολογισμός τοποθετήθηκε νέα εμπρός αεροτομή στο μονοθέσιο, μιας και αυτή του αγώνα είχε υποστεί ζημιά.

Η SF-25 του Λιούις Χάμιλτον βρέθηκε με μεγαλύτερη φθορά στην ξύλινη πλάκα στο δάπεδο, με το όριο πάχους των κανονισμών να είναι 9 χιλιοστά. Καθώς πρόκειται για τεχνικές παραβάσεις, οι οποίες δεν δημιουργήθηκαν από εξωγενή παράγωντα, οι αγωνοδίκες της Formula 1 επιβάλλουν την ποινή αποκλεισμού από τα αποτελέσματα του Grand Prix.

Οι τεχνικοί της Ferrari κατά την επίσκεψή τους στους αγωνοδίκες αποδέχθηκαν τις κατηγορίες επιβεβαιώνοντας πως δεν υπήρξε λάθος στις διαδικασίες που ακολούθησαν στην FIA. Μάλιστα, στην περίπτωση του Λεκλέρ παραδέχθηκαν λάθος το οποίο οδήγησε στο μονοθέσιό του να είναι εκτός κανονισμών.

BREAKING: Pierre Gasly, Charles Leclerc and Lewis Hamilton have been disqualified from the Chinese Grand Prix



Gasly and Leclerc's cars were found to be underweight, while Hamilton's car was deemed to have excessive skid wear#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/2YPuFk8DZL