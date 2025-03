Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έπαιξε ένα εντυπωσιακό και παράτολμο παιχνίδι στρατηγικής στον Αγώνα Σπριντ στην Κίνα.

Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε Αγώνα Σπριντ στη Formula 1. O Βρετανός οδηγός ήταν κυρίαρχος στους 19 γύρους της Σανγκάης τα ξημερώματα του Σαββάτου και πήρε την παρθενική του νίκη με τα χρώματα της Scuderia Ferrari.

Μόλις 6 ημέρες μετά το στραπάτσο της Αυστραλίας η Ferrari όχι μόνο κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση, αλλά εντυπωσίασε με τον ρυθμό της. Η SF-25 λειτούργησε πολύ καλά στην πίστα της Σανγκάης ενώ ο Χάμιλτον οδήγησε με «μαεστρία» και με άψογο τρόπο έφτασε στη νίκη.

O επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, έκανε μία ιδιαίτερη και συναρπαστική αποκάλυψη στο Canal+ μετά το σπριντ. Ο Γάλλος είπε ότι ο Χάμιλτον άφησε επίτηδες τον Φερστάπεν να τον πλησιάσει σε κάποιο σημείο του αγώνα. Ο λόγος που το έκανε ήταν για να ωθήσει τον Ολλανδό να πιέζει τα ελαστικά του ώστε να τα φθείρει. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να είναι ευάλωτος στο τέλος του σπριντ σε ενδεχόμενη επίθεση του Όσκαρ Πιάστρι.

Στο μεγαλύτερο μέρος του Αγώνα Σπριντ η διαφορά μεταξύ των Χάμιλτον και Φερστάπεν ήταν οριακά στο δευτερόλεπτο. Στον 7ο γύρο η διαφορά στον πρώτο τομέα μεταξύ των δύο οδηγών ήταν στα 1,4 δλ. Ο Χάμιλτον σε εκείνον το γύρο δεν πίεσε καθόλου στις στροφές 7 και 8 με αποτέλεσμα ο Φερστάπεν να μπει στο DRS του.

Στον επόμενο γύρο «έσπασε» τον Φερστάπεν και ο Ολλανδός δεν μπήκε ξανά εντός δευτερολέπτου στον Χάμιλτον, ενώ άνοιξε λίγο τη διαφορά από τον Πιάστρι που ακολουθούσε από κοντά. Στο τέλος του 15ου γύρου έχασε τη 2η θέση από τον Πιάστρι και από τα 2,5 δλ που ήταν πίσω από τον Χάμιλτον τερμάτισε 9 δλ πίσω του. Φαίνεται λοιπόν πως ο Χάμιλτον με «σκακιστικό» τρόπο κατάφερε να χαλάσει τον αγώνα του Φερστάπεν και παράλληλα να διασφαλίσει πως δεν θα απειλούνταν ποτέ από τη McLaren του Πιάστρι.

Η φθορά των ελαστικών θα παίξει κρίσιμο ρόλο στον αγώνα της Κυριακής. Τα μονοθέσια με έντονη φθορά θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα και δεν αποκλείεται να δούμε στρατηγικές 3 pit-stop από κάποιους οδηγούς.

