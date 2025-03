To έργο του Βρετανού θα είναι δύσκολο στον αγώνα της Κυριακής, καθώς θα έχει τριγύρω του Πιάστρι, Νόρις και Φερστάπεν.

Με τη δεύτερη θέση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Κίνας, ο Τζορτζ Ράσελ «χώθηκε» ανάμεσα στις δύο McLaren των Πιάστρι και Νόρις. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes εμφανίστηκε έκπληκτος από το αποτέλεσμα στην πίστα της Σαγκάης.

«Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω απίστευτα. Ήταν από τις πιο δύσκολες κατατακτήριες δοκιμές εδώ και πολύ καιρό. Η προετοιμασία, η απόδοση των ελαστικών, όλα έδειχναν να μην είναι όπως πρέπει. Όμως στον τελευταίο γύρο όλα "ζωντάνεψαν" και πήρα τη 2η θέση. Στο τέλος ήταν σαν να έπεσε μια ζάρια. Είχα μία "στιγμή" στην στροφή 1, όμως ο γύρος ήταν καλός. Έμεινα έκπληκτος όταν πέρασα τη γραμμή του τερματισμού και κατάλαβα ότι είχα κάνει έναν καλό γύρο. Ανυπομονώ για τη μάχη με τις McLaren».

The boss enjoyed that one 😤 pic.twitter.com/97KKQJE5a2