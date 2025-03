Ο 24χρονος Αυστραλός σημείωσε νέο ρεκόρ πίστας στη Σαγκάη και πήρε πανηγυρικά την pole position για τον αγώνα της Κυριακής.

Η McLaren επανέκαμψε μετά το Σπριντ και πήρε την pole position για τον κυρίως αγώνα το πρωί της Κυριακής, με τον Όσκαρ Πιάστρι να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές και νέο ρεκόρ για την πίστα της Σαγκάης. Είναι η πρώτη pole position για τον 24χρονο Αυστραλό οδηγό, στην καριέρα του στη Formula 1.

Δεύτερος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, με τον χρόνο του να είναι κατά 8 εκατοστά του δευτερολέπτου πιο αργός από αυτόν του Πιάστρι. Στη δεύτερη σειρά του grid θα βρεθούν οι Νόρις-Φερστάπεν και στην τρίτη οι Χάμιλτον - Λεκλέρ. Σταθερά ψηλά η Racing Bulls, με τον Χατζάρ 7ο και τον Τσουνόντα 9ο.

Στα πρώτα λεπτά της περιόδου o Χάμιλτον - με κεκτημένη ταχύτητα από την νίκη του στο Σπριντ - έκανε τον καλύτερο γύρο με 1:31.690, όμως άμεσα απάντησε ο Πιάστρι με 1:31.591. Την ίδια ώρα το 1:32.036 του Νόρις ακυρώθηκε, για υπέρβαση των ορίων της πίστας. Λίγο μετά ήταν η σειρά του Φερστάπεν να βάλει το όνομά του στην κορυφή της κατάταξης, με 1:31.424.

Ο Λεκλέρ δεν ένιωθε ασφαλής, καθώς με 3 λεπτά να απομένουν ήταν 13ος, όμως βρήκε το χρόνο που τον πέρασε τελικά εύκολα στο Q2. Με την πρόσφυση να βελτιώνεται πολύ, στην κορυφή του Q1 βρέθηκε τελικά ο Νόρις με 1:30.983. Δεύτερος ήταν ο Χατζάρ και 3ος ο Τσουνόντα, με το δίδυμο της Racing Bulls να εντυπωσιάζει.

Οι χρόνοι στο Q1 και οι 5 οδηγοί που αποκλείστηκαν.

Ο Ράσελ άρχισε την περίοδο με χρόνο 1:31.307, ενώ ο Αντονέλι έκανε 1:31.590. Σύντομα οι Νόρις και Πιάστρι σημείωσαν το προσωρινό 1-2 για την McLaren στο Q2. Χάμιλτον και Λεκλέρ ήταν στο 7-8, πριν ο Άλμπον «μπει» ανάμεσά τους.

Μετά τη δεύτερη προσπάθειά τους Λεκλέρ και Χάμιλτον δεν ένιωθαν ασφαλείς, καθώς ήταν στην 7η και 8η θέση αντίστοιχα. Κατάφεραν τελικά να περάσουν στο Q3. Η περίοδος έληξε με τους Νόρις, Φερστάπεν, Πιάστρι στις 3 πρώτες θέσεις.

Οι χρόνοι στο Q1 και οι 5 οδηγοί που αποκλείστηκαν.

Q2 CLASSIFICATION



Norris out front, the two Racing Bulls are P4 and P5 👏#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/BzeF9ClSCS