Στην αυστριακή ομάδα πιστεύουν πως το σχέδιο που έχουν για το 2025 θα τους επιτρέψει να ξεπεράσουν σε δυναμική το μονοθέσιο των Βρετανών.

Το ξεκίνημα της φετινής σεζόν ήταν ιδιαίτερα θετικό για τη Red Bull Racing. H αυστριακή ομάδα είναι αισιόδοξη πως οι αδυναμίες που είχε η RB20 του 2024 έχουν γιατρευτεί και η φετινή RB21 μπορεί να δώσει στον Μαξ Φερστάπεν τη δυνατότητα να κατακτήσει τον πέμπτο τίτλο της καριέρας του.

Στο Grand Prix Αυστραλίας η Red Bull Racing περίμενε πως θα ήταν πίσω από τη McLaren σε δυναμική και οι φοβίες της επιβεβαιώθηκαν. Όμως ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τη 2η θέση εκμεταλλευόμενος την έξοδο του Όσκαρ Πιάστρι και ξεπέρασε έτσι το θεωρητικό ταβάνι που είχε.

Το αποτέλεσμα του αγώνα στο Άλμπερτ Παρκ κάνει τους «ταύρους» να αισιοδοξούν, καθώς έχουν ένα γρήγορο μονοθέσιο και γνωρίζουν που υστερούν σε σύγκριση με τη McLaren. Μιλώντας για το πρόγραμμα εξέλιξης της RB21, o αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο ανέφεε: «Γνωρίζαμε από τις δοκιμές του Μπαχρέιν πως η McLaren είναι αρκετά πιο γρήγορη από εμάς. Μειώσαμε τη διαφορά από τις δοκιμές στον πρώτο αγώνα από το μισό δευτερόλεπτο στα δύο με τρία δέκατα του δευτερολέπτου. Μπορούμε να τους ακολουθούμε για 6-8 γύρους, όμως έπειτα έχουμε πρώτοι φθορά ελαστικών. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα, αλλά έχουμε και μερικά άλλα. Τα γνωρίζουμε όμως και δουλεύουμε σκληρά. Σε 3 με 5 αγώνες θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας και θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο με τη McLaren».

YESSSSSSSS MAX 👏👏👏👏 That was so close 😅 #F1 || #AusGP pic.twitter.com/G9VfRNctUW

Ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, ανέφερε πως το φετινό μονοθέσιο είναι πολύ πιο ευγενικό απ’ ότι το προηγούμενο στους οδηγούς, κάτι το οποίο τους γεμίζει με αισιοδοξία: «Όταν έχουμε ένα μονοθέσιο που έχει καλή ισορροπία, όλος ο κόσμος μοιάζει διαφορετικός. Τα χαρακτηριστικά αυτού του μονοθεσίου είναι πιο ήρεμα αυτά της RB20 του 2024. Δεν έχει στιγμές απότομης αποσταθεροποίησης όπως η RB20 και αυτό μας δίνει μία σταθερή πλατφόρμα ώστε να εξελίξουμε το μονοθέσιό μας όλη τη σεζόν».

What a race… still catching our breath!



That race had everything 🙌💪#F1 || #AusGP pic.twitter.com/CXKWm3Ua1U