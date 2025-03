O 25χρονος οδηγός της McLaren άρχισε με ιδανικό τρόπο την προσπάθειά του να στεφθεί πρωταθλητής της Formula 1.

Την 5η του νίκη στη Formula 1 πανηγύρισε στη Μελβούρνη ο Λάντο Νόρις, στο χαοτικό Grand Prix Αυστραλίας. Ο 25χρονος Βρετανός άρχισε ιδανικά τη σεζόν, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της McLaren ακόμα και σε έναν αγώνα με συνεχείς διακοπές λόγω ατυχημάτων.

Μαζί του στο βάθρο ανέβηκαν ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull Racing) που πήρε ό,τι καλύτερο μπορούσε και ο Τζορτζ Ράσελ (Mercedes-AMG F1). Η έξοδος του Όσκαρ Πιάστρι στον 45ο γύρο στέρησε από την McLaren το 1-2, το οποίο φάνταζε εκείνη τη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο.

Η Scuderia Ferrari δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις συνεχείς περιόδους safety car και περιορίστηκε στις θέσεις 8 (Λεκλέρ) και 10 (Χάμιλτον).

A RACE WIN TO START 2025! 🔥 What a drive, @LandoNorris 👏 #McLaren | #AusGP 🇦🇺 pic.twitter.com/FirfltXhR3

Η εξέλιξη του Grand Prix Αυστραλίας

Στην εκκίνηση όλοι είχαν ενδιάμεσα ελαστικά, με εξαίρεση τον Λανς Στρολ που είχε ελαστικά για δυνατή βροχή. Η έξοδος του Ιζάκ Χατζάρ στο γύρο σχηματισμού, με το μονοθέσιο των Racing Bulls να καταλήγει στον τοίχο, προκάλεσε καθυστέρηση 15 λεπτών στην έναρξη του αγώνα.

Ο Μαξ Φερστάπεν πέρασε από την εξωτερική τον Όσκαρ Πιάστρι και ανέβηκε στη 2η θέση, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ είχε περάσει στην 5η, πίσω από τον Τζορτζ Ράσελ. Όμως λίγα δευτερόλεπτα μετά συνέβη νέα διακοπή στον αγώνα, λόγω του ατυχήματος ενός άλλου ρούκι, του Τζακ Ντούχαν της Alpine. Έξοδο και εγκατάλειψη είχε και ο Κάρλος Σάινθ της Williams.

Το αυτοκίνητο ασφαλείας έφυγε από την πίστα στον 8o γύρο και ο Φερστάπεν συνέχισε να πιέζει τον Νόρις να κάνει λάθος, όμως και ο Πιάστρι κρατήθηκε κολλημένος πίσω από τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Ένα λάθος του Ολλανδού στον 17ο γύρο επέτρεψε στον Αυστραλό της McLaren να πάρει πίσω την 2η θέση.

Με τη βροχή να επιστρέφει, το δίδυμο της McLaren άρχισε να χτίζει σημαντική διαφορά από τον Φερστάπεν. Την ίδια ώρα ο Λούις Χάμιλτον συνέχιζε να βρίσκεται πίσω από τη Williams του Άλεξ Άλμπον.

Όταν ο Πιάστρι πλησίασε πολύ τον Νόρις, η εντολή από την McLaren ήταν να διατηρήσουν τις θέσεις τους, ώστε να μην πάρουν κάποιο ρίσκο.

Στον 34ο γύρο ο Αλόνσο κατέληξε στις προστατευτικές μπαριέρες και με την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας στην πίστα οι ομάδες πήραν την απόφαση να βάλουν σλικ ελαστικά. Η επιλογή των περισσότερων ομάδων ήταν η σκληρή γόμα, με τη Red Bull να βάζει μέσης γόμας στο μονοθέσιο του Φερστάπεν.

Ο αγώνας ξανάρχισε στον 42ο γύρο, όμως η πρόγνωση ανέφερε δυνατή βροχή μετά από λίγα λεπτά. Στον 45ο γύρο και οι δύο McLaren βγήκαν εκτός πίστας, με τον Φερστάπεν να περνά προσωρινά πρώτος. Ο Πιάστρι κόλλησε στο γρασίδι, όμως κατάφερε να φθάσει στα pit για ενδιάμεσα ελαστικά. Το ίδιο έκανε λίγο αργότερα αναγκαστικά και ο Φερστάπεν, με τον Νόρις να επιστρέφει στην πρωτοπορία.

Where it all went wrong for home-hero @OscarPiastri 😱#F1 #AusGP pic.twitter.com/SDC1vkbyPU