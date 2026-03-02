Υπό άκρα μυστικότητα ο Σαρλ Λεκλέρ φέρεται να παντρεύτηκε την αγαπημένη του Αλεξάνδρα Σεν Μιλέ, με τα social media να έχουν πάρει «φωτιά».

Πολυάσχολος πριν το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 φαίνεται πως ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ. Βίντεο που κάνουν το γύρο των social media τα τελευταία 24ωρα δείχνουν τον Μονεγάσκο οδηγό μαζί με την αγαπημένη του Αλεξάνδρα Σεν Μιλέ μέσα σε μία σπάνια Ferrari με ενδυμασία που παραπέμπει σε γαμήλια δεξίωση.

Το ζευγάρι, σύμφωνα πάντα με τις φήμες του διαδικτύου φέρεται να παντρεύτηκε υπό άκρα μυστικότητα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στο Μόντε Κάρλο.

Τα επίμαχα πλάνα

Μπορεί να μην υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το ζευγάρι, ωστόσο η βόλτα τους με μια ιστορική Ferrari 250 Testa Rossa του 1957 έγινε άμεσα viral. O Λεκλέρ φορά ανοιχτόχρωμο κοστούμι, ενώ η σύντροφός του εμφανίζεται με έξωμο λευκό δαντελένιο φόρεμα και ανθοδέσμη. Αυτή η εικόνα παραπέμπει ξεκάθαρα σε γαμήλια τελετή.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Νοέμβριο του 2025, δίχως ωστόσο να συμπεριλάβει ημερομηνία γάμου. Σε περίπτωση που οι φήμες αληθεύουν, η τελετή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, με ελάχιστους καλεσμένους.

Η πρώτη μαρτυρία πως οι φήμες μάλλον είναι αληθηνές ήρθε από την ίδια τη Σεν Μιλέ. Στο λογαριασμό της στο Instagram άλλαξε το όνομά της σε Alexandra Leclerc.

Ξεκινάει η σεζόν με ανανεωμένη ψυχολογία

Ο Λεκλέρ οδεύει στο Grand Prix Αυστραλίας (6-8 Μαρτίου), τον πρώτο αγώνα της φετινής σεζόν της Formula 1, σε μια σεζόν που η Scuderia Ferrari ξεκινάει με μεγάλη αισιοδοξία. Ο Μονεγάσκος έγραψε τον ταχύτερο γύρο στις δοκιμές του Μπαχρέιν και έδειξε πως φέτος η Scuderia δεν «αστειεύεται».

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα χαρμόσυνα νέα, ο Λεκλέρ έχει έναν ακόμη λόγο να έχει ανεβασμένη ψυχολογία ενόψει της νέας χρονιάς. Το μόνο σίγουρο είναι πως στο Άλμπερτ Παρκ θα υπάρξει καταιγισμός από ερωτήσεις για το ενδεχόμενο να παντρεύτηκε μυστικά.