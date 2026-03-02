Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο οδηγός με το πιο ασυνήθιστο ρεκόρ στην F1 (vid)

Η ιστορία είναι η πηγή γνώσης που μας ταξιδεύει στα χρόνια και στα γεγονότα. Αυτό φυσικά ισχύει και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, που έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές πάθους, ενθουσιασμού και αγωνίας στους εκατομμύρια φίλους του.

Στο σημερινό μας ταξίδι στην ιστορία του motorsport θα γνωρίσουμε τον Ιταλό με ένα ιδιαίτερο και ασυνήθιστο ρεκόρ για τη Formula 1. Επιπλέον θα κάνουμε σαφάρι στην εξωτική και επικίνδυνη Κένυα για το WRC. Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 2/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού

Σαν σήμερα το 1962 γεννήθηκε ο πολυαγαπημένος οδηγός, Γκαμπριέλε Ταρκουίνι. Ο Ιταλός υπήρξε μια σταθερή παρουσία στην F1, αλλά η καριέρα του περιορίστηκε αποκλειστικά σε ομάδες που είχαν απειροελάχιστα χρήματα και ελπίδες να καταφέρουν κάτι καλό. Έτσι, με δεδομένο πως στην εποχή του υπήρξε μάχη ακόμα και για πρόκριση στους ίδιους τους αγώνες, βρέθηκε πολλές φορές εκτός grid πριν καν ξεκινήσει επίσημα το αγωνιστικό τριήμερο. Από το 1987 έως το 1995, εμφανίστηκε σε συνολικά 78 Grand Prix με τις ομάδες: Osella, Coloni, AGS, Fondmetal και Tyrrell.

Ωστόσο, κατάφερε να εκκινήσει μόλις 38 φορές και είναι κάτοχος του αρνητικού ρεκόρ για τις περισσότερες αποτυχίες πρόκρισης σε Grand Prix. Παρ' όλα αυτά, ο Ταρκουίνι ήταν αρκετά αξιόπιστος οδηγός, όπως αποδεικνύει και η μετέπειτα πορεία του σε αγώνες αυτοκινήτων τουρισμού. Μάλιστα, το 2018 στέφθηκε πρωταθλητής στην αντίστοιχη παγκόσμια διοργάνωση (WTCR) σε ηλικία 56 ετών και έγινε ο γηραιότερος πρωταθλητής ενός αναγνωρισμένου θεσμού της FIA.

Σαν σήμερα το 1998, ολοκληρώθηκε το Ράλλυ Σαφάρι στην Κένυα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Νικητής αναδείχθηκε ο Ρίτσαρντ Μπερνς, ο οποίος έγινε έτσι ο τρίτος,μόλις, Βρετανός που κέρδισε σε event του πρωταθλήματος, μετά τους Ρότζερ Κλαρκ και Κόλιν ΜακΡέι. Ο Μπερνς μοιράστηκε ένα Mitsubishi Carisma μαζί με τον συνοδηγό Ρόμπερτ Ριντ και άφησε πίσω του τα δύο Ford Escort των θρυλικών «Ιπτάμενων Φινλανδών» Γιούχα Κάνκουνεν και Άρι Βάτανεν.

Σαν σήμερα το 2003, ο Κάρλος Σάινθ Sr. κατέκτησε τη νίκη στο πρώτο Ράλλυ Τουρκίας που διοργανώθηκε στα πλαίσια του WRC. Ο Ισπανός οδήγησε ένα Citroën Xsara μαζί με τον Μαρκ Μάρτι και επικράτησε έναντι των Ρίτσαρντ Μπερνς της Peugeot και Φρανσουά Ντιβάλ με Ford Focus.

Φωτογραφίες: thebishf1/X