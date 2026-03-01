Σαν Σήμερα: Επικοί αγώνες στη Νότια Αφρική (vid)

Κάθε ημέρα έχει τις δικές της ιστορίες να μας διηγηθεί, είτε πρόκειται για τη Formula 1, είτε για το υπόλοιπο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τις κυριότερες της ημέρας.

Η σημερινή αναδρομή μας στο παρελθόν περιλαμβάνει πληθώρα αγώνων της Formula 1 που έγιναν στη Νότια Αφρική, με οδηγούς θρύλους να επικρατούν. Επίσης γνωρίζουμε τον ταχύτερο Αυστραλό οδηγό που δεν αγωνίστηκε στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ.

Ας δούμε τι έγινε Σαν Σήμερα, 1/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1969, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Νότιας Αφρικής για την τότε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Formula 1. Νικητής είχε αναδειχθεί ο Τζάκι Στιούαρτ με τη Matra MS10. Στο βάθρο τον πλαισίωσαν οι Γκρέιαμ Χιλ με Lotus 49B και Ντένι Ούλμε με McLaren M7A. Κεντρικό θέμα του αγώνα αυτού υπήρξε η εμφάνιση των αλλοπρόσαλλων αεροτομών, οι οποίες είχαν αρχίσει να αξιοποιούνται ήδη από το 1968. Η Lotus αντιμετώπισε πολλές αστοχίες στις ελεύθερες δοκιμές, με τις πτέρυγες στο μονοθέσιο του Τζακ Μπράμπαμ να σπάνε και κατά τη διάρκεια του Grand Prix.

Σαν σήμερα το 1975, διεξήχθη άλλο ένα GP Νοτίου Αφρικής. Εκείνη τη σεζόν ήταν ο τρίτος αγώνας της σεζόν. Νικητής είχε αναδειχθεί ο Τζόντι Σέκτερ με την Tyrrell 007 και είχε τερματίσει μπροστά από τους Κάρλος Ρόιτμαν με Brabham BT44B και Πατρίκ Ντεπαγιέ με τη δεύτερη Tyrrell.

Σαν σήμερα το 1980, έγινε το Grand Prix Νότιας Αφρικής στο Κιαλάμι. Νικητής είχε αναδειχθεί ο Ρενέ Αρνού της Renault, παίρνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν. Στις δύο εναπομείναντες θέσεις του βάθρου βρέθηκαν οι Ζακ Λαφίτ και Ντινιέ Πιρονί της Ligier, κάνοντας το 1-2-3 για τη Γαλλία. Αυτός ήταν επίσης ο τελευταίος αγώνας στη Formula 1 για την ιστορική Shadow.

Σαν σήμερα το 1981, γεννήθηκε ο Ουίλ Πάουερ. Ο Αυστραλός θεωρείται ένας από τους καλύτερους οδηγούς που αναδείχθηκαν από τη χώρα των καγκουρό. Έπειτα από το πέρασμά του από την Ευρώπη, ο Πάουερ μετακόμισε στις ΗΠΑ και έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα Champ Cars. To 2009 έγινε μέλος της θρυλικής Team Penske στο Indycar και από το 2010 μόνιμος οδηγός της. Σε 238 συμμετοχές έως τώρα, έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα, 39 νίκες, ενώ κατέχει το ρεκόρ με τις περισσότερες pole position στο θεσμό με 62.

Σαν σήμερα το 1992, το Grand Prix Νοτίου Αφρικής επέστρεψε για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια στην πίστα Κιαλάμι. Η Williams με την πασίγνωστη F14B διέλυσε τον ανταγωνισμό, με τους Νάιτζελ Μάνσελ και Ρικάρντο Πατρέζε να κάνουν το 1-2 με εμφατικό τρόπο. Το βάθρο είχε συμπληρώσει ο Άιρτον Σένα της McLaren.



Ο αγώνας αυτός σήμανε και την εμφάνιση της τελευταίας γυναίκας οδηγού που αποπειράθηκε να προκριθεί σε Grand Prix. Ο λόγος για την Ιταλίδα, Τζιοβάνα Αμάτι, η οποία οδήγησε για την Brabham. Εν τέλει αποδείχθηκε πολύ αργή και έμεινε εκτός grid.

Φωτογραφίες: LegendarysF1/Χ, Twitter