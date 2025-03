Ο παγκόσμιος πρωταθλητής πιστεύει ότι άξιζε το ρίσκο που πήρε η ομάδα του να τον διατηρήσει στην πίστα με σλικ ελαστικά όταν άρχισε να βρέχει.

Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα φαίνεται πως ήταν για τη Red Bull Racing η 2η θέση του Μαξ Φερστάπεν στο χαοτικό Grand Prix Αυστραλίας. Ακόμα και στο βρεγμένο οδόστρωμα και μετά από αρκετές περιόδους αυτοκινήτου ασφαλείας, φάνηκε ότι η αυστριακή ομάδα δεν μπορούσε να κλέψει τη νίκη από την McLaren και τον Λάντο Νόρις.

«Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, όμως στο τέλος υπήρξε απολαυστικός. Ο Νόρις έχασε λίγο την πρόσφυση στην είσοδο της στροφής 6, οπότε τον πλησίασα και είχα το DRS. Όμως είναι δύσκολο να προσπεράσεις σε αυτή την πίστα. Είμαι χαρούμενος που τερμάτισα στη 2η θέση και πήρα αρκετούς βαθμούς», δήλωσε μετά τον τερματισμό ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1.

