Στην ιταλική ομάδα πιστεύουν πως το πρόσωπο που έδειξαν το Σάββατο και την Κυριακή στην Αυστραλία δεν είναι το πραγματικό.

Εάν μία λέξη θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τον αγώνα της Scuderia Ferrari στην Αυστραλία αυτή θα ήταν: μίζερος. Η ιταλική ομάδα είχε ένα κάκιστο Grand Prix Αυστραλίας και έφυγε από το Άλμπερτ Παρκ με το 8-10 έχοντας τον Σαρλ Λεκλέρ μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον.

Η προσέγγισή της στη στρατηγική ήταν λανθασμένη κάτι που παραδέχθηκαν στο ιταλικό στρατόπεδο μετά το τέλος των 57 γύρων. Παρά την κακή εμφάνιση στην Αυστραλία, στη Ferrari επικρατεί αισιοδοξία.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της, Φρεντ Βασέρ, στον αγώνα του Άλμπερτ Παρκ δεν είδαμε την πραγματική δυναμική της SF-25: «Στην Αυστραλία δεν είδαμε την πραγματική Ferrari. Κοιτώντας την Παρασκευή και το τριήμερό μας μέχρι και το Q2, αυτή είναι η πραγματική εικόνα μας. Δείτε για παράδειγμα την απόδοση του Φερστάπεν. Οι γύροι του διέφεραν μέχρι κατά ένα δευτερόλεπτο από τον έναν στον άλλο. Όταν υπερθερμαίνεις τα ελαστικά σου έχεις τεράστια πτώση στην απόδοση, ενώ την ίδια ώρα πρέπει να προσέχει ο οδηγός να μην φθείρει τα ελαστικά. Αυτό που είδαμε την Παρασκευή είναι η πραγματική μας εικόνα ακόμη κι αν η McLaren είναι πιο μπροστά».

A thrilling race but it doesn’t end in our favour 🇦🇺 pic.twitter.com/aLGrdysRv3