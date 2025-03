Παραδοχή στη Scuderia Ferrari πως ο αγώνας στην Αυστραλία δεν εξελίχθηκε με τον τρόπο που περίμεναν, με το αποτέλεσμα να είναι απογοητευτικό.

Κανένας στη Ferrari δεν φανταζόταν μετά την πρωτιά του Σαρλ Λεκλέρ στο FP2 της Παρασκευής πως στα αποτελέσματα του αγώνα θα είχαν τις θέσεις 8 και 10. Η ιταλική ομάδα δεν είχε ρυθμό να παλέψει για τη νίκη και σε συνδυασμό με μία αργοπορημένη επίσκεψη στα pits για αλλαγή σε ελαστικά βροχής στο τέλος του GP Αυστραλίας έχασε πολύτιμες θέσεις.

Μετά το τέλος του αγώνα επικρατούσε ένα κλίμα απογοήτευσης στη Ferrari. O επικεφαλής της, Φρεντ Βασέρ, μιλώντας στο Sky Sport Italy αναφέρθηκε στο ρυθμό της SF-25 και παραδέχθηκε λάθη στη στρατηγική.

p>

«Σήμερα είχαμε τον ίδιο ρυθμό με τη Mercedes. Είναι δύσκολο να αντλήσουμε οτιδήποτε θετικό από αυτόν τον αγώνα. Μόνο το ρυθμό της Παρασκευής. Δεν είχαμε τη σωστή στρατηγική. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στον επόμενο αγώνα. Ο αγώνας εξαρτήθηκε από τη στρατηγική, θα μπορούσαμε σίγουρα να τα πάμε καλύτερα όμως είναι εύκολο να μιλάμε εκ του αποτελέσματος», είπε ο Γάλλος.

A thrilling race but it doesn’t end in our favour 🇦🇺 pic.twitter.com/aLGrdysRv3