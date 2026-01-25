Στον κόσμο της Formula 1 οι ομάδες αρέσκονται στην υποβάθμιση των αντιπάλων τους, ειδικά όταν πρόκειται για επικοινωνιακούς λόγους.

Η Red Bull Racing αμφισβητεί ανοιχτά τις εκτιμήσεις που θέλουν τη Mercedes-AMG να έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα ενόψει της νέας εποχής μονάδων ισχύος στη Formula 1. Με το πρώτο επεισόδιο της λεκτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο ομάδων στη χρονιά να είναι γεγονός, αντιλαμβανόμαστε πως η έναρξη της σεζόν είναι πιο κοντά από ποτέ.

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο τεστ προετοιμασίας στη Βαρκελώνη συνεχίζεται, στο paddock κυριαρχεί ένα βασικό ερώτημα. Ποιος κατασκευαστής έχει προσαρμοστεί καλύτερα στους πολύπλοκους νέους κανονισμούς των νέων κινητήριων μονάδων.

Οι φήμες για νέο «2014» της Mercedes είναι φήμες

Η Mercedes είχε κυριαρχήσει στο ξεκίνημα της turbo-hybrid εποχής το 2014 στη Formula 1, αποκτώντας σημαντικό πλεονέκτημα από την πρώτη χρονιά εφαρμογής των τότε κανονισμών. Το ιστορικό αυτό έχει τροφοδοτήσει νέες φήμες ότι η γερμανική ομάδα έχει και πάλι βρει τεχνικό προβάδισμα, αυτή τη φορά εκμεταλλευόμενη φερόμενα «παράθυρα» στους κανονισμούς που αφορούν τον λόγο συμπίεσης του κινητήρα.

Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν τη Mercedes να εμφανίζεται ως σημείο αναφοράς στις πρώτες δοκιμές, δημιουργώντας προσδοκίες για επανάληψη της κυριαρχίας του παρελθόντος.

«Η Mercedes ξεκίνησε τις φήμες»

Τους ισχυρισμούς αυτούς απέρριψε ο τεχνικός διευθυντής της Red Bull Powertrains, Μπεν Χόντγκινσον, και πρώην στέλεχος της Mercedes High Performance Powertrains.

Ο Χόντγκινσον, ο οποίος εργάστηκε στη Mercedes για περίπου δύο δεκαετίες έως το 2022, υποστήριξε ότι μεγάλο μέρος της φημολογίας προέρχεται από την ίδια τη γερμανική ομάδα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επικοινωνιακής στρατηγικής: «Πιστεύω ότι μεγάλο μέρος αυτής της συζήτησης ξεκίνησε από τη Mercedes. Όπως έλεγε και η γιαγιά μου, “το άδειο τενεκεδάκι κάνει τον περισσότερο θόρυβο”».

Ο Χόντγκινσον εκτίμησε ότι οι διαρροές αυτές συνδέονται και με τη δύσκολη συγκυρία της αγοράς οδηγών, υπονοώντας ότι η εικόνα τεχνικής υπεροχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο προσέλκυσης ταλέντων.

«Όταν μια φήμη επαναλαμβάνεται αρκετές φορές, αρχίζει να εκλαμβάνεται ως γεγονός και τότε όλοι αναζητούν αποδείξεις για να τη στηρίξουν», τόνισε.

«Τα αποτελέσματα θα μιλήσουν στην πίστα»

Παρά τη δημόσια αντιπαράθεση, ο τεχνικός διευθυντής της Red Bull Powertrains ξεκαθάρισε ότι η απάντηση θα δοθεί στην πίστα και όχι στα λόγια.

«Θέλω απλώς να σκύψω το κεφάλι και να δουλέψω. Στο τέλος, τα αποτελέσματα στην πίστα είναι αυτά που μιλούν», δήλωσε, αναγνωρίζοντας παράλληλα την τεχνική επάρκεια της Mercedes ως κατασκευαστή μονάδων ισχύος.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion