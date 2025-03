Η ιταλική ομάδα είχε ένα εφιαλτικό πρώτο τριήμερο στην αγωνιστική σεζόν της Formula 1 του 2025 με έναν αγώνα που θέλει να ξεχάσει.

Με το «αριστερό» ξεκίνησε η νέα χρονιά της Formula 1 για τη Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα παρά τα θετικά δείγματα ταχύτητας στις δοκιμές της Παρασκευής στο GP Αυστραλίας, τα πράγματα άλλαξαν το Σάββατο στο FP3 καθώς έδειξε να δυσκολεύεται και να βρίσκεται πίσω από τους αντιπάλους της.

Στις κατατακτήριες δοκιμές οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον ήταν στις θέσεις 7 και 8, ενώ στον αγώνα της Κυριακής τερμάτισαν στις θέσεις 8 και 10. Η Ferrari SF-25 δεν είχε το ρυθμό για να απειλήσει τα μονοθέσια των McLaren και τον Μαξ Φερστάπεν, ενώ η στρατηγική της ιταλικής ομάδας είχε ως αποτέλεσμα οι δύο οδηγοί της να χάσουν θέσεις.

Έτσι η Scuderia έφυγε με 5 βαθμούς από την Αυστραλία έπειτα από ένα απρόσμενο και παράλληλα φτωχό αποτέλεσμα. Ο προβληματισμός είναι έντονος στο ιταλικό γκαράζ, μιας και όσο περνούσε το τριήμερο το μονοθέσιο αντί να κέρδιζε απόδοση έχανε.

Έτσι στη βαθμολογία του πρωταθλήματος κατασκευαστών η Ferrari είναι μόλις στην 7η θέση, πίσω ακόμη και από τη Sauber που είχε ως καλύτερο πλασάρισμα στις κατατακτήριες τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο στη 15η θέση. Η ελβετική ομάδα τερμάτισε τελευταία στη βαθμολογία το 2024.

A thrilling race but it doesn’t end in our favour 🇦🇺 pic.twitter.com/aLGrdysRv3

Οι 5 βαθμοί που σκόραραν οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον είναι η μικρότερη συγκομιδή βαθμών για τη Ferrari σε πρεμιέρα σεζόν μετά το 2009. Τότε, η ιταλική ομάδα είχε δει τους Κίμι Ράικονεν και Φελίπε Μάσα να εγκαταλείπουν τον αγώνα.

Το δεύτερο χειρότερο ξεκίνημα της Ferrari μετά από αυτό του 2025 είναι το 2012 όταν ο Φερνάντο Αλόνσο είχε τερματίσει 5ος στην Αυστραλία και είχε πάρει 10 βαθμούς. Ο τότε teammate του, Φελίπε Μάσα, είχε εγκαταλείψει τον αγώνα.

Η Ferrari έχει μόλις 5 ημέρες να βρει λύσεις καθώς ο επόμενος αγώνας είναι το Grand Prix Κίνας το τριήμερο 21-23 Μαρτίου.

You don't see drivers going around the outside of Lewis Hamilton very often! 😱



An impressive final lap overtake from @OscarPiastri 🙌#F1 #AusGP pic.twitter.com/ExoIhXuonO