Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Άμπου Ντάμπι για το 24ο και τελευταίο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Αυστραλίας. Ο πρώτος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη. Η σημερινή μάχη στο Άλμπερτ Παρκ θα έχει διάρκεια 58 γύρους.

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός πήρε την πρώτη pole position του 2025 και θέλει να ξεκινήσει με νίκη τη νέα χρονιά. Δίπλα του θα βρίσκεται ο teammate του, Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος θέλει να δώσει το 1-2 στην πρωταθλήτρια κατασκευαστών του 2024.

📻 "Not a bad way to start the year"



Kicking off the season with a front-row lockout for @McLaren 🟠#F1 #AusGP pic.twitter.com/XuayZNbDD1