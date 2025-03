Εντυπωσίασε η McLaren, απογοήτευσε η Ferrari στις πρώτες κατατακτήριες δοκιμές της νέας σεζόν της Formula 1.

Η McLaren Racing επιβεβαίωσε το τίτλο του φαβορί και κυριάρχησε στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αυστραλίας. Ο Λάντο Νόρις πήρε την pole position στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης και θα εκκινήσει στον αγώνα της Κυριακής (6 πμ, ώρα Ελλάδας) από την πρώτη θέση. Δίπλα του θα έχει τον teammate του, Όσκαρ Πιάστρι. Πρόκειται για τη 10η pole στην καριέρα του Νόρις.

