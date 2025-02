Μία μέρα μετά την επίσημη παρουσίαση των 10 ομάδων της Formula 1 στο Λονδίνο, στη Ferrari έπιασαν... δουλειά με την SF-25.

Με λιγότερο από έναν μήνα να απομένει για την έναρξη της νέας σεζόν στη Formula 1 (Grand Prix Αυστραλίας στις 13-16 Μαρτίου), οι ομάδες καλούνται να εξελίξουν τα μονοθέσιά τους. Στη Scuderia Ferrari έπιασαν αμέσως δουλειά και μία μέρα μετά την επίσημη παρουσίαση στην O2 Arena του Λονδίνου, βρέθηκαν στην ιδιόκτητη πίστα του Φιοράνο για το shakedown της SF-25.

Στο τιμόνι από το πρωί της Τετάρτης ο Σαρλ Λεκλέρ, τον οποίο υποδέχτηκαν εκατοντάδες τιφόζι. Η προσέλευση τους είναι τόση που έκλεισαν το δρόμο έξω από την πίστα. Ένας μάλιστα κλάδεψε μερικά δέντρα, τα οποία περιόριζαν την ορατότητα προς την πίστα!

They’re cutting the branches of the tree so that people have more visibility 😭 pic.twitter.com/aJDyyyfUdT