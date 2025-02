Η ιταλική ομάδα αποκάλυψε το πραγματικό μονοθέσιο με το οποίο επιθυμεί να επιστρέψει στους τίτλους στη Formula 1 με τους Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ.

Στην εκδήλωση F1 75 στην O2 Arena του Λονδίνου η Scuderia Ferrari παρουσίασε τα χρώματα του φετινού της μονοθεσίου, την SF-25. Το μονοθέσιο θα το οδηγήσουν οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ στη φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1. Στη σκηνή είχε το την SF-24, του 2024, η οποία είχε τον χρωματισμό του 2025.

Στους λογαριασμούς της στα social media η Scuderia ετοίμασε μια έκπληξη για τους υποστηρικτές της. Οι ιταλοί δημοσίευσαν φωτογραφίες από το πραγματικό μονοθέσιο με το οποίο θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα του 2025, την SF-25. Πρόκειται για το πρώτο κόκκινο μονοθέσιο που θα οδηγήσει ο Χάμιλτον στην καριέρα του στη Formula 1 και μαζί με τον Λεκλέρ θέλουν να επαναφέρουν τη Ferrari στην κορυφή.

Για το 2025 η Ferrari επέλεξε να αλλάξει το σχεδιασμό της SF-25. Η απόχρωση του κόκκινου είναι πιο σκούρα απ’ ότι της SF-24 του 2024. Επιπλέον η παρουσία του λευκού είναι μεγαλύτερη, με μια λωρίδα να βρίσκεται στο κάλυμμα του κινητήρα.

Από πλευράς σχεδιασμού η Ferrari άλλαξε το 99% του μονοθεσίου της από το 2024 και αυτό είναι εμφανές από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε. Μεγάλες αεροδυναμικές αλλαγές είναι εμφανείς με μία πρώτη ματιά από το ρύγχος μέχρι τα sidepods και το αμάξωμα της SF-25.

Επιπλέον οι τεχνικοί του Μαρανέλο προχώρησαν σε μία τεράστια αλλαγή που δεν είναι άλλη από τη μετάβαση σε pull-rod εμπρός ανάρτηση. Ανάλογη λύση έχουν οι Red Bull και McLaren.

Η Ferrari ξεκινάει τη νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1 με μεγάλες φιλοδοξίες. Το 2024 έχασε για 13 βαθμούς το πρωτάθλημα κατασκευαστών από τη McLaren Racing και φέτος έχοντας στις τάξεις της ένα από τα καλύτερα δίδυμα του grid, θέλει να επιστρέψει στους τίτλους.

Η νέα Ferrari SF-25 αναμένεται να πατήσει για πρώτη φορά σήμερα, Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, στην πίστα του Φιοράνο. Τόσο ο Λιούις Χάμιλτον όσο και ο Σαρλ Λεκλέρ θα οδηγήσουν το κόκκινο μονοθέσιο. Έπειτα η ιταλική ομάδα θα ταξιδέψει στο Μπαχρέιν για το τριήμερο τεστ στην πίστα του Σακχίρ από τις 26 έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Η πρεμιέρα της νέας αγωνιστικής σεζόν θα είναι το Grand Prix Αυστραλίας το τριήμερο 14-16 Φεβρουαρίου. Εκεί θα πάρουμε τις πρώτες μας απαντήσεις σχετικά με το αν η Scuderia θα έχει βάλει τις βάσεις ώστε να διεκδικήσει τους δύο τίτλους του 2025.

