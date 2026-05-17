Ο Νικ ντε Βρις ήταν ο πρωταγωνιστής στον πρώτο αγώνα της Formula E στο Μονακό, επιστρέφοντας στις νίκες για λογαριασμό της Mahindra.

Επιστροφή στις νίκες στη Formula E έπειτα από τέσσερα χρόνια για τον Νικ ντε Βρις. Ο Ολλανδός κέρδισε τον πρώτο αγώνα του double-header στο Μονακό μετά από έναν εξαιρετικά στρατηγικό αγώνα στους δρόμους του Μόντε Κάρλο.

Ο οδηγός της Mahindra Racing εκμεταλλεύτηκε ιδανικά το undercut αλλά και τη διαχείριση του Attack Mode ώστε να περάσει στην κορυφή και να φτάσει στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα από το 2022.

Στη 2η θέση τερμάτισε ο Μιτς Έβανς με τη Jaguar. Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Νεοζηλανδός πήρε παράλληλα και την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα οδηγών.

Το μεγάλο δράμα του αγώνα όμως ήρθε στους τελευταίους γύρους. Ο poleman Νταν Τίκτουμ κρατούσε την τρίτη θέση όταν δέχθηκε επίθεση από τον Αντόνιο Φίλιξ ντα Κόστα στην έξοδο του τούνελ. Οι δύο οδηγοί συγκρούστηκαν στην είσοδο της Νουβέλ σικέιν, με τον Ντα Κόστα να εγκαταλείπει λίγα μέτρα αργότερα λόγω ζημιάς.

Ο Τίκτουμ πέρασε τη γραμμή τερματισμού τρίτος, όμως οι αγωνοδίκες του επέβαλαν ποινή διέλευσης για το συμβάν. Επειδή η ποινή ανακοινώθηκε μετά τον τερματισμό, μετατράπηκε σε προσθήκη 33 δευτερολέπτων στον συνολικό χρόνο του, ρίχνοντάς τον τελικά στη 12η θέση.

Ως αποτέλεσμα στο βάθρο ανέβηκε ο rookie στη σεζόν, Πέπε Μάρτι.

— Formula E (@FIAFormulaE) May 16, 2026

Κακός αγώνας για την Porsche

Μεγάλο βαθμολογικό πλήγμα δέχθηκε η Porsche στον πρώτο αγώνα. Ο Πασκάλ Βερλάιν τερμάτισε 18ος έπειτα από επαφή που είχε με τον teammate του, Νίκο Μίλερ που του προκάλεσε κλατάρισμα. Ο Μίλερ τερμάτισε εν τέλει 9ος.

— Formula E (@FIAFormulaE) May 16, 2026

Δύσκολος ήταν ο αγώνας και για τον πρωταθλητή Όλιβερ Ρόουλαντ, ο οποίος υπέστη κλατάρισμα και περιορίστηκε στη 15η θέση.

Αποτελέσματα ePrix Μονακό Αγώνας 1