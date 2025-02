Άσχημα είναι τα νέα για τον παγκόσμιο πρωταθλητή του MotoGP, καθώς τραυματίστηκε μετά από σφοδρή πτώση στις δοκιμές της Σεπάνγκ.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον Χόρχε Μαρτίν βγήκαν και τα νέα δεν είναι ευχάριστα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP και αναβάτης της Aprilia τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα των χειμερινών δοκιμών στη Μαλαισία έπειτα από σφοδρή πτώση στη στροφή 2 της πίστας της Σεπάνγκ.

Ο Ισπανός είχε ένα άσχημο highside το οποίο τον τίναξε στον αέρα. Η προσγείωσή του ήταν άτσαλη, αρχικά χτυπώντας το γόνατό του στο έδαφος κι εν συνεχεία το χέρι και το κεφάλι του. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που έσπασε η ζελατίνα του κράνους του.

Ο Μαρτίν διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο για εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πως ο Ισπανός υπέστη κάταγμα στο 5ο μετακάρπιο του δεξιού του χεριού και στο 3ο, 4ο και 5ο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού. Υπεβλήθη επίσης σε αξονική και μαγνητική τομογραφία κεφαλής, οι οποίες δεν έδειξαν κάποιον επιπλέον τραυματισμό ή διάσειση.

🚨 @88jorgemartin has been diagnosed with a right hand fracture and fractures in his left foot. He has undergone a CT scan and MRI, both of which were negative for any injuries.

He will stay in hospital overnight and tomorrow he will fly back to Europe to undergo surgery on both… pic.twitter.com/0NdcR8rJY9