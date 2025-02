Με άσχημο τρόπο εξελίχθηκε η πρώτη ημέρα δοκιμών του MotoGP στη Σεπάνγκ της Μαλαισίας για τον παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά από πτώση.

Αρνητική ήταν η πρώτη ημέρα χειμερινών δοκιμών του 2025 για τον Χόρχε Μαρτιν. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP είχε δύο πτώσεις στις πρώτες ώρες, οι οποίες έγιναν αμφότερες στις πρώτες στροφές.

Την πρώτη φορά, ο Ισπανός έπεσε από την Aprilia RS-GP του στη στροφή 1 και δίχως περεταίρω δράματα επέστρεψε στο γκαράζ της ομάδας του. Τη δεύτερη φορά δεν ήταν τόσο τυχερός.

Ο Μαρτίν είχε ένα πολύ άσχημο highside στη στροφή 2 λίγα λεπτά αργότερα. Ο Ισπανός τινάχθηκε στον αέρα και προσγειώθηκε απότομα, αρχικά χτυπώντας το γόνατό του στο έδαφος κι εν συνεχεία με το κεφάλι. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που έσπασε η ζελατίνα του κράνους του.

This was @88jorgemartin's awful highside in his first hours with the number 1 plate 💢



He's at the hospital undergoing tests due to left foot and right hand pain. Updates will follow and in the meantime, we're sending our best wishes to the World Champ 💪#MotoGP pic.twitter.com/2UQtHKOq1w