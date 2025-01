Ράλλυ Ντακάρ: Η Toyota και ο Λούκας Μοράες κέρδισαν την χαοτική 7η ειδική διαδρομή

Ακόμα μια νίκη για την Toyota, αυτή τη φορά με τον Βραζιλιάνο Λούκας Μοράες. Στις μοτοσικλέτες ο Σάντερς πραγματοποιεί ένα μοναδικό σερί.

Ο Λούκας Μοράες με Toyota κέρδισε την 7η Ε.Δ. του Ράλλυ Ντακάρ 2025, με δεύτερο τον Ματίας Έκστρομ με Ford και τρίτο τον Aμερικανό Μίτσελ Γκάθρι, επίσης με Ford.



Στη γενική κατάταξη των αυτοκινήτων το πλεονέκτημα του Χενκ Λάτεγκαν με Toyota εξαλείφθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου, αλλά παραμένει πρώτος, με δεύτερο τον Γιαζίντ Αλ Ραζί με Toyota και τρίτο τον Έκστρομ με Ford.

Οι αγωνιζόμενοι πραγματοποίησαν μια συντομότερη διαδρομή 418 χιλιομέτρων γύρω από το Al Duwadimi, λόγω της αναμενόμενης βροχόπτωσης που τελικά ήρθε, ενώ ένα σφάλμα στο roadbook στο 158ο χιλιόμετρο, ανάγκασε την οργάνωση να ακυρώσει 20 χιλιόμετρα της Ε.Δ. στο μέσο του αγώνα.

Στις μοτοσικλέτες ο Αυστραλός Ντάνιελ Σάντερς με την KTM κέρδισε και την 7η Ε.Δ. με τους Σαρέινα και Κουιντανίλα, αμφότεροι με Honda, να συμπληρώνουν την τριάδα. Ο Σάντερσ και έγινε ο πρώτος αναβάτης που κέρδισε πέντε ειδικές σε ένα μόνο Ντακάρ από τότε που ο συνάδελφός του, επίσης Αυστραλός Τόμπι Πράις. πέτυχε αυτό το κατόρθωμα το 2016.

🏁 Stage 7️⃣ - Bikes 🏍



Provisional top 3:

🥇 Daniel Sanders

🥈 Tosha Schareina

🥉 Pablo Quintanilla



Daniel Sanders claims victory on stage 7, a loop around Al Duwadimi. The Australian made his move late in the special, capitalising on Tosha Schareina's role as the stage opener.… pic.twitter.com/WLZ5vEYzli