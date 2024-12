Μία μάχη που δεν περιμέναμε να δούμε ήταν στη Williams ανάμεσα στους Άλεξ Άλμπον και Φράνκο Κολαπίντο, με την εξέλιξή της να έχει τεράστιο ενδιαφέρον.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 για το 2024 ολοκληρώθηκε και είναι η ιδανική στιγμή για τα πρώτα συμπεράσματα και απολογισμούς μετά από 24 Grand Prix. Αυτό αφορά και στις εσωτερικές μονομαχίες, γιατί ως γνωστόν, σε αυτό το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, πρώτος σου αντίπαλος κάθε οδηγού δεν είναι άλλος από τον teammate του.

Σταδιακά θα δούμε το τι έκαναν οι οδηγοί στις… ενδοοικογενειακές τους μονομαχίες σε κάθε μία από τις δέκα ομάδες του grid. Ξεκινήσαμε από τη McLaren Racing, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα κατασκευαστών το 2024 και έφτασε τα 9 στην ιστορία της στη Formula 1. Ακολούθησε η Scuderia Ferrari, έπειτα oι Red Bull Racing, Mercedes-AMG F1, Aston Martin F1, Alpine F1, Haas και RB. H 9η ομάδα της σειράς είναι η Williams Racing.

