O Λάντο Νόρις έχει αποκτήσει ένα πλεονέκτημα ως οδηγός έναντι άλλων πρωταθλητών όπως ο Λιούις Χάμιλτον και ο Μαξ Φερστάπεν σύμφωνα με τον Τζένσον Μπάτον.

Το να γίνεις παγκόσμιος πρωταθλητής στη Formula 1 δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το ταξίδι από τις μικρές κατηγορίες στην κορυφή και το θρόνο του πρωταθλητή είναι επίπονο, χρειάζεται υπομονή, θυσίες, στήριξη και σωστό timing.

Αν εξαιρέσουμε όμως την οδηγική βελτίωση ένας παράγοντας που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο είναι ο ψυχολογικός. Η πνευματική καταπόνηση, ιδιαίτερα σε επίπεδο πρωταθλητισμού είναι έντονη και δύσκολα διαχειρίσιμη.

Ο αγώνας της ψυχολογικής διαχείρισης

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2009 με την Brawn GP Τζένσον Μπάτον, μίλησε ανοιχτά για το πόσο βαθιά επηρεάζει η Formula 1 την ψυχολογία ακόμη και των κορυφαίων οδηγών του grid. Μπορεί να είναι το κορυφαίο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όμως πίσω από την ταχύτητα, την τεχνολογία και τις μάχες στην πίστα, υπάρχει μία πραγματικότητα που σπάνια συζητείται ανοιχτά: η τεράστια ψυχολογική πίεση που βιώνουν οι οδηγοί.

Ο Μπάτον αποκάλυψε πως η ψυχολογική φθορά αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας ενός οδηγού Formula 1, ανεξαρτήτως επιτυχιών όπως αυτών των Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν.

«Ως οδηγοί είμαστε ελαττωματικοί. Έχουμε ανασφάλειες. Αυτό ισχύει για οποιονδήποτε οδηγό. Όταν άκουσα τον Λιούις Χάμιλτον στον ασύρματο πέρυσι με τη Ferrari να κάνει μια ερώτηση και να μην παίρνει απάντηση και μετά να λέει “έκανα κάτι λάθος;”, σκέφτηκα: είσαι επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Η αυτοπεποίθηση που θα έπρεπε να έχεις θα έπρεπε να είναι εκτός ορίων. Κι όμως, οι ανασφάλειες πάντα εμφανίζονται».

Τι κάνει τον Νόρις να ξεχωρίζει

Ο Μπάτον στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ο Λάντο Νόρις αντιμετώπισε δημόσια τα ζητήματα ψυχικής υγείας τα τελευταία χρόνια. Ο οδηγός της McLaren Racing έχει μιλήσει αρκετές φορές ανοιχτά για την πίεση, το άγχος και τη δυσκολία διαχείρισης των προσδοκιών στο κορυφαίο επίπεδο. Για τον Μπάτον, αυτή η ειλικρίνεια αποτέλεσε τελικά δύναμη και όχι αδυναμία.

«Η πίεση που βάζεις στον εαυτό σου είναι τεράστια. Γι’ αυτό βλέπεις τόσους πολλούς οδηγούς να αποτυγχάνουν στο άθλημα. Έχουν το ταλέντο, αλλά ψυχολογικά βρίσκονται σε ένα πολύ σκοτεινό σημείο. Το έχω ακούσει από πολλούς οδηγούς. Νομίζουμε ότι είναι αδυναμία, οπότε δεν μιλάμε γι’ αυτό», δήλωσε.

Όσο για την προσέγγιση του Νόρις, ο Μπάτον είχε μόνο θετικά λόγια να πει: «Αυτό που με εντυπωσίασε στον Λάντο ήταν ο τρόπος με τον οποίο μίλησε ανοιχτά τα τελευταία χρόνια για την ψυχική υγεία. Ήταν πραγματικά πολύ καλό και πιστεύω πως αυτό τελικά σου δίνει μεγάλη δύναμη».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Νίκος Γιαννούλας συζητούν την επιστρφή της φράσης στη Formula 1 με το GP Μαϊάμι, που χαρακτηρίιστηκε από το «χατ τρικ» του Κίμι Αντονέλι.