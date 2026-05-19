Η παραγωγή θα ξεκινήσει το 2028 στο ιστορικό εργοστάσιο του Πομιλιάνο στην Ιταλία, με στόχο την αναβίωση των προσιτών αυτοκινήτων πόλης.

Η Stellantis ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη ενός νέου, πρωτοποριακού προγράμματος για τη δημιουργία μικρών και προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με τα πρώτα οχήματα να αναμένονται να βγουν από τη γραμμή παραγωγής το 2028. Το γράμμα «Ε» στο όνομα του project E-Car κρύβει πίσω του μια τετραπλή σημασία, καθώς αντιπροσωπεύει τις λέξεις Ευρωπαϊκό (European), Συναίσθημα (Emotion), Ηλεκτρικό (Electric) και Φιλικό προς το Περιβάλλον (Environmental friendliness). Η συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων θα σχεδιάζεται και θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη για τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αναγνωρίσει τη σημασία αυτού του τομέα, καθώς μπορεί να ενισχύσει τις θέσεις εργασίας στον σχεδιασμό και την παραγωγή εντός της Ευρώπης, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ευρύτερη υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων για την καθημερινή μετακίνηση στις πόλεις. Το E-Car έρχεται να απαντήσει άμεσα στη σημαντική συρρίκνωση που έχει υποστεί η κατηγορία των μικρών και προσιτών αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας μια λύση βασισμένη στην παράδοση των οχημάτων μαζικής μετακίνησης.

Η ιστορική επιλογή του Πομιλιάνο και οι νέες τεχνολογίες

Ο διευθύνων σύμβουλος της Stellantis, Αντόνιο Φιλόζα, επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο concept ταιριάζει απόλυτα με τη μακρά παράδοση και το DNA του ομίλου στην κατηγορία των μικρών οχημάτων. Όπως δήλωσε ο ίδιος, οι πελάτες ζητούν την αναβίωση μικρών, κομψών και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων που θα κατασκευάζονται στην Ευρώπη και θα παραμένουν προσιτά, με τον όμιλο να απαντά φέρνοντας νέα μοντέλα για διαφορετικές μάρκες του χαρτοφυλακίου του. Η παραγωγή τους θα φιλοξενηθεί στο εργοστάσιο Pomigliano d'Arco στην Ιταλία.

Η ανάθεση του project E-Car στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, με την προοπτική σημαντικών όγκων παραγωγής, αξιοποιεί τη μεγάλη ιστορία της μονάδας στην κατασκευή ορισμένων από τα πιο εμβληματικά και προσιτά αυτοκίνητα της Ευρώπης, όπως το δημοφιλές Fiat Panda. Τα νέα μοντέλα E-Car της Stellantis θα διαθέτουν σχεδιασμό αιχμής και θα τροφοδοτούνται από τεχνολογίες αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV). Οι τεχνολογίες αυτές θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με επιλεγμένους συνεργάτες, με στόχο τη μείωση του κόστους και την ταχύτερη είσοδο των μοντέλων στην αγορά.