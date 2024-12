Τι συνέβη στη μάχη ανάμεσα στους δύο οδηγούς της Mercedes-AMG F1, Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ στα 24 Grand Prix της φετινής σεζόν της Formula 1.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 για το 2024 ολοκληρώθηκε και είναι η ιδανική στιγμή για τα πρώτα συμπεράσματα και απολογισμούς μετά από 24 Grand Prix. Αυτό αφορά και στις εσωτερικές μονομαχίες, γιατί ως γνωστόν, σε αυτό το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, πρώτος σου αντίπαλος κάθε οδηγού δεν είναι άλλος από τον teammate του.

Σταδιακά θα δούμε το τι έκαναν οι οδηγοί στις… ενδοοικογενειακές τους μονομαχίες σε κάθε μία από τις δέκα ομάδες του grid. Ξεκινήσαμε από τη McLaren Racing, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα κατασκευαστών το 2024 και έφτασε τα 9 στην ιστορία της στη Formula 1. Ακολούθησε η Scuderia Ferrari κι έπειτα η Red Bull Racing. Τώρα σειρά έχει η Mercedes-AMG F1 που τερμάτισε 4η στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Ώρα λοιπόν να δούμε τι θα γίνει σε αυτόν τον «εμφύλιο» ανάμεσα στους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ. Έπειτα από 24 αγώνες το επί μέρους σκορ στους αγώνες είναι 14-9 υπέρ του Ράσελ. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, είδαμε να αλλάζει η δυναμική ανάμεσα στους δύο οδηγούς, ειδικά από το σημείο που η εξέλιξη της W15 ήταν στα μέτρα του νεαρού Βρετανού, όπως παραδέχθηκαν από τη βρετανική ομάδα. Αμφότεροι κατέκτησαν από 2 νίκες στη φετινή χρονιά, με τον Χάμιλτον να κερδίσει στον αγώνα της πατρίδας του μέσα στο Σίλβερστον.

Group photo with HPP 📸 A special farewell to Lewis from our team-mates in Brixworth, after decades powered by Mercedes pic.twitter.com/X6roAD2SLD