Στον αγώνα της Formula 1 στον Καναδά η Mercedes-AMG ετοιμάζεται για την αντεπίθεση κόντρα στην πίεση που της ασκεί η McLaren από την Ιαπωνία.

Στο Grand Prix Μαϊάμι είδαμε για πρώτη φορά στο 2026 τη Mercedes-AMG να χάνει στα ίσα από αντίπαλη ομάδα. Στον Αγώνα Σπριντ στην αμερικανική πίστα ο Λάντο Νόρις κέρδισε με άνεση, ενώ η McLaren έκανε το 1-2 με τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari στην 3η θέση.

Το καλύτερο πλασάρισμα της Mercedes ήταν η 4η θέση του Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος μαζί με τον teammate του, Κίμι Αντονέλι δεν είχαν το ρυθμό για μια θέση στο βάθρο. Η γερμανική ομάδα παρουσίασε λίγες αναβαθμίσεις στο Μαϊάμι σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, κάτι το οποίο εξηγεί την αλλαγή στη δυναμική. Στον αγώνα της Κυριακής ο Νόρις απείλησε τον Αντονέλι για τη νίκη, όμως δεν κατάφερε να κάνει το δύο στα δύο στο τριήμερο.

Η αντεπίθεση της Mercedes

Η Mercedes-AMG επιβεβαίωσε πως θα παρουσιάσει το πρώτο μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων της W17 στο Grand Prix Καναδά, σε μία από τις πιο σημαντικές τεχνικές κινήσεις της μέχρι στιγμής στη σεζόν του 2026. Η ομάδα του Μπράκλεϊ προτίμησε να καθυστερήσει την εξέλιξη του μονοθεσίου ώστε να φέρει ένα πιο ολοκληρωμένο πακέτο στον Καναδά, σε μία πίστα που παραδοσιακά αποτελεί σημαντικό σημείο καμπής για τη σεζόν.

Η απόφαση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς πως η Mercedes παραμένει αήττητη μέχρι στιγμής το 2026. Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν η Mercedes μπορεί να διατηρήσει αυτό το πλεονέκτημα απέναντι στη γρήγορη πρόοδο των αντιπάλων της.

Circuit Gilles-Villeneuve. We're back 🏆

Το πρώτο μεγάλο φετινό στοίχημα της Mercedes

Ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, παραδέχθηκε ουσιαστικά πως η ομάδα του πρέπει πλέον να απαντήσει τεχνικά.

«Οι αντίπαλοί μας έκαναν ένα βήμα μπροστά στο Μαϊάμι και πρέπει να αντιδράσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αυστριακός εξήγησε επίσης πως το απαιτητικό πρόγραμμα των επόμενων εβδομάδων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη μάχη του πρωταθλήματος. Παρά τον ενθουσιασμό γύρω από τις αναβαθμίσεις, ο Βολφ κράτησε χαμηλούς τόνους σχετικά με τις προσδοκίες.

«Φέρνουμε το πρώτο πακέτο αναβαθμίσεων της χρονιάς στο Μόντρεαλ, αλλά γνωρίζουμε ότι η απόδοση είναι πραγματική μόνο όταν αποδειχθεί στην πίστα», τόνισε.

Το αγωνιστικό τριήμερο στον Καναδά θα είναι το τρίτο της σεζόν με Αγώνα Σπριντ. Αυτό σημαίνει πως θα είναι περιορισμένος ο χρόνος δοκιμής και αξιολόγησης του νέου πακέτου της γερμανικής ομάδας.

