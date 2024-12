Τι συνέβη στη μάχη ανάμεσα στους δύο οδηγούς της Scuderia Ferrari Racing, Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ στα 24 Grand Prix της φετινής σεζόν της Formula 1; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 για το 2024 ολοκληρώθηκε και είναι η ιδανική στιγμή για τα συμπεράσματα και τον απολογισμό μετά από 24 Grand Prix. Αυτό αφορά και στις εσωτερικές μονομαχίες, γιατί ως γνωστόν, σε αυτό το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, πρώτος αντίπαλος κάθε οδηγού δεν είναι άλλος από τον teammate του.

Σταδιακά θα δούμε το τι έκαναν οι οδηγοί στις… ενδοοικογενειακές τους μονομαχίες σε κάθε μία από τις δέκα ομάδες του grid. Ξεκινήσαμε από τη McLaren Racing, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα κατασκευαστών το 2024 και έφτασε τα 9 στην ιστορία της στη Formula 1. Σειρά τώρα έχει η Scuderia Ferrari, η οποία τερμάτισε 2η στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

A total of 22 podiums for the team in 2024, what a special year 🏆❤️ pic.twitter.com/hXlCHCTec1