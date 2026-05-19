Σαν Σήμερα: Όταν το Χόλιγουντ ζήλεψε την F1 (vid)

Γεμάτο με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

Στο σημερινό ταξίδι μας στα βιβλία της ιστορίας, θα επισκεφθούμε τρεις φορές το Πριγκιπάτο του Μονακό στο πλαίσιο της Formula 1. Επιπλέον θα μάθουμε για τη γέννηση και το θάνατο σπουδαίων προσωπικοτήτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Όσο για το MotoGP, παραμένουμε στο Λε Μαν της Γαλλίας για τρία Grand Prix.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 19/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1928, γεννήθηκε στο Ρίτσμοντ στα βορειοδυτικά του Λονδίνου ο ένας και μοναδικός, Κόλιν Τσάπμαν. Εκτός από άκρως πρωτοποριακός σχεδιαστής αυτοκινήτων και μηχανικός, ο Βρετανός είχε μια πολύ σύντομη καριέρα και πίσω από το τιμόνι. Συγκεκριμένα, το 1956 εμφανίστηκε με ένα μονοθέσιο της Vanwall στο GP Γαλλίας αλλά ενεπλάκη σε σύγκρουση με τον teammate του, Μάικ Χόθορν, βάζοντας τέλος στην πορεία του ως οδηγός και εστιάζοντας την προσοχή του αποκλειστικά στη μηχανική. Η Team Lotus που ο ίδιος διηύθυνε σάρωσε σχεδόν τα πάντα στα ‘60s και τα ‘70s, κατακτώντας 6 Πρωταθλήματα Οδηγών και 7 Πρωταθλήματα Κατασκευαστών. Ο Τσάπμαν απεβίωσε πρόωρα στις 16 Δεκεμβρίου του 1982, όταν υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ επέστρεφε από το Παρίσι και μια συνάντηση της Επιτροπής της F1.

colin chapman is THE man pic.twitter.com/lnu4E9GcZu February 3, 2023

Σαν σήμερα το 1957, πραγματοποιήθηκε το GP Μονακό, το οποίο έμεινε στην ιστορία για ένα σοβαρό ατύχημα του 4ου γύρου. Ο Στέρλινγκ Μος έχασε τον έλεγχο στο σικέιν μετά το τούνελ, προκαλώντας έτσι μια αλυσιδωτή σειρά από συγκρούσεις. Ο Πίτερ Κόλινς τράκαρε στην προσπάθειά του να τον αποφύγει, με τους Χουάν Μανουέλ Φάντζιο και Τόνι Μπρουκς σχεδόν να σταματούν για να ελιχθούν ανάμεσα από τα συντρίμμια. Μόνο ο Αργεντινός τα κατάφερε, καθώς ο Βρετανός χτυπήθηκε από τον Μάικ Χόθορν, ο οποίος έτσι έχασε έναν τροχό του και εγκατέλειψε. Τελικά ο Φάντζιο κατέκτησε άνετα τη νίκη μπροστά από τον Μπρουκς, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Μάστεν Γκρέγκορι.

Σαν σήμερα το 1985, έλαβε χώρα ακόμα ένα επεισοδιακό GP Μονακό για την F1, το οποίο είδε τον αείμνηστο Μικέλε Αλμπορέτο να κάνει μια από τις πιο υποτιμημένες εμφανίσεις στην ιστορία των αγώνων στο Πριγκιπάτο. Εκκίνησε τρίτος και πολύ σύντομα βρέθηκε πρωτοπόρος, ύστερα από προσπέραση στον Νάιτζελ Μάνσελ στη στροφή 1 και την εγκατάλειψη του Άιρτον Σένα στον 14ο γύρο. Ένα σοβαρό ατύχημα μεταξύ των Νέλσον Πικέ και Ρικάρντο Πατρέζε λίγες στιγμές αργότερα άφησε λάδια στη στροφή 1, στα οποία γλίστρησε ο Αλμπορέτο και βρέθηκε πίσω από τον Αλέν Προστ. Ο Ιταλός της Ferrari δεν το έβαλε κάτω και πήρε ξανά την πρωτοπορία με μια όμορφη προσπέραση από την εξωτερική στην ίδια στροφή. Όμως ένα κλατάρισμα ελαστικού τον άφησε 45 δευτερόλεπτα πίσω. Παρόλα αυτά οδήγησε σαν δαιμονισμένος, ξεπερνώντας τα εμπόδια των Αντρέα Ντε Τσέζαρις και Έλιο Ντε Άντζελις, μέχρι τελικά να τερματίσει μόλις 7,5 δευτερόλεπτα πίσω από τον Γάλλο άσσο της McLaren που πήρε τη νίκη.

Σαν σήμερα το 1996, ο Ολιβιέ Πανίς στέφθηκε νικητής για πρώτη και μοναδική φορά στην F1, έχοντας εκκινήσει 14ος σε ένα θεότρελο Grand Prix Μονακό. Ο Μίκαελ Σουμάχερ ξεκίνησε από την pole position, αλλά έκανε λάθος και έπεσε στον τοίχο της στροφής Πορτιέ μόλις στον πρώτο γύρο. Με το grid να «αποδεκατίζεται» όσο περνούσαν οι γύροι και στέγνωνε η πίστα, η Ligier JS43 του Πανίς βρέθηκε στην πρωτοπορία στον 60ο από τους 75 γύρους και ο Γάλλος έβαλε πλώρη για την πρώτη νίκη της γαλλικής ομάδας μετά τον Ζακ Λαφίτ στο GP Καναδά του 1981. Δεύτερος τερμάτισε ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ της McLaren, φορώντας ένα κράνος που είχε δανειστεί από τον Σουμάχερ. Η Sauber του Τζόνι Χέρμπερτ κατέλαβε την τρίτη θέση, ολοκληρώνοντας τη λίστα των οδηγών που πέρασαν τη γραμμή του τερματισμού – όλοι οι υπόλοιποι είχαν ήδη εγκαταλείψει.

Σαν σήμερα το 2002, η πίστα Λε Μαν φιλοξένησε τον τέταρτο γύρο της σεζόν για το καινούριο τότε πρωτάθλημα του MotoGP. Μετά την εκκίνηση, οι δύο Honda των Βαλεντίνο Ρόσι και Τόρου Ουκάβα καθώς και οι δύο Yamaha των Μαξ Μπιάτζι και Κάρλος Τσέκα, ξεμάκρυναν από τους υπόλοιπους, με τον τελευταίο να πέφτει στον 9ο γύρο και να εγκαταλείπει. Ωστόσο, έξι γύρους πριν τον τερματισμό έκανε την εμφάνισή της η βροχή, η οποία κατέστησε επικίνδυνη την πίστα. Έτσι οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να διακόψουν πρόωρα και οριστικά τον αγώνα, με τον «Γιατρό» να παίρνει τη νίκη και να πλαισιώνεται στο βάθρο από τους Ουκάβα και Μπιάτζι.

Σαν σήμερα το 2013, ο Ντάνι Πεντρόσα σημείωσε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν, αυτή τη φορά στο Grand Prix Γαλλίας. Τερμάτισε σχεδόν 5 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Καλ Κράτσλοου ενώ το βάθρο έκλεισε ο poleman, Μαρκ Μάρκεθ.

Σαν σήμερα το 2014, απεβίωσε σε ηλικία 88 χρονών ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1, Τζακ Μπράμπαμ. Μεταξύ των επιτυχιών του περιλαμβάνεται το μοναδικό επίτευγμα κατάκτησης του τίτλου το 1966, με ένα μονοθέσιο που έφερε το όνομά του. Κέρδισε 14 φορές στα 126 Grand Prix που έτρεξε στην F1, από το 1955 μέχρι και το 1970. Επίσης ο Μπράμπαμ συμμετείχε τέσσερις φορές στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης, και ξεχώρισε από την πρώτη του εμφάνιση - το 1961 ως δύο φορές πρωταθλητής στην F1. Έκτοτε ξεκίνησε η λεγόμενη «Βρετανική Εισβολή» στο «Brickyard», με το «παρών» να δίνουν στην πορεία και άλλοι άσοι της F1 όπως ο Τζάκι Στιούαρτ, ο Τζιμ Κλαρκ και ο Γκρέιαμ Χιλ.

Excellent short video of the South African Grand Prix, held at Kyalami #OnThisDay in 1970 & won by Jack Brabham in a Brabham-Ford-BT33.#F1 pic.twitter.com/06g6eOdUoP — F1 Nostalgia 🏁 (@_F1_Retro) March 7, 2023

Σαν σήμερα το 2019, ο πολυπρωταθλητής, Μαρκ Μάρκεθ, κατέκτησε στο GP Γαλλίας την τρίτη του νίκη στη σεζόν, καταγράφοντας έτσι την 300η νίκη της Honda στην ιστορία της μεγάλης κατηγορίας μοτοσικλετών. Ο Ισπανός έδωσε μάχη με τρεις αναβάτες της Ducati, ωστόσο κατάφερε να επικρατήσει στο τέλος. Πλαισιώθηκε στο βάθρο από τους Αντρέα Ντοβιτσιόζο και Ντανίλο Πετρούτσι.

Φωτογραφίες: f1/X