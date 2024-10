Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing πέρασε στην αντεπίθεση και απάντησε στα παράπονα των Λάντο Νόρις και της McLaren για την οδηγική του προσέγγιση.

Η μάχη των Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις στο Grand Prix ΗΠΑ συνεχίστηκε και εκτός πίστας μετά τον τερματισμό. Ο Ολλανδός τερμάτισε μπροστά από τον αντίπαλό του στο πρωτάθλημα, ο οποίος πήρε ποινή γιατί τον προσπέρασε εκτός πίστας.

Ο Λάντο Νόρις μίλησε με «καυστικό» τρόπο για τον τρόπο οδήγησης του Φερστάπεν αφήνοντας υπόνοιες πως σε ορισμένες περιπτώσεις δεν… παίζει καθαρά. Για την εξέλιξη του αγώνα και την ποινή που δέχθηκε ο Βρετανός είχε παράπονα και η McLaren Racing, με τον Αντρέα Στέλα να μιλά για: «αχρείαστη παρέμβαση».

Hard fought right until the end! 🇺🇸



Valuable points from both drivers with a solid podium finish for Max in P3💪



LEC, SAI, Max P3, NOR, PIA, RUS, Checo P7, HUL, LAW, COL