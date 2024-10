Ο Σαρλ Λεκλέρ ηγήθηκε του επιβλητικού 1-2 της Ferrari στο GP ΗΠΑ με τον Μαξ Φερστάπεν στην 3η θέση.

Το Grand Prix ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 αναμενόταν ως μια μονομαχία Νόρις-Φερστάπεν στο Circuit of the Americas, αλλά εξελίχθηκε σε ένα αγωνιστικό ρεσιτάλ του Σαρλ Λεκλέρ και της Scuderia Ferrari. Ο Μονεγάσκος εκμεταλλεύτηκε την εκπληκτική του εκκίνηση για να περάσει μπροστά και παρέμεινε εκεί μέχρι το τέλος, ενώ ο Κάρλος Σάινθ με ταχύτητα και στρατηγική τερμάτισε στη 2η θέση. Η τρίτη θέση πήγε στον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull, έπειτα από μια επική μάχη με τον Λάντο Νόρις της McLaren και την ποινή του Βρετανού.

Εκκίνηση

Μέσα στην -τυπικά αμερικανική- πανηγυρική ατμόσφαιρα της πίστας του Όστιν, 19 μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στο grid και ένα, η Mercedes του Τζορτζ Ράσελ, στην άκρη του pil lane. Ο καιρός ήταν ζεστός, όπως και το Σάββατο, και η πλειονότητα των οδηγών επέλεξε να ξεκινήσει με τα μεσαία (κίτρινα) ελαστικά της Pirelli.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Νόρις και ο Φερστάπεν έδωσαν τη μάχη τους αλλά ήταν τόσο απασχολημένοι μεταξύ τους που δεν είδαν καν τον Λεκλέρ, ο οποίος με μια εκπληκτική εκκίνηση πέρασε τρία μονοθέσια για να βρεθεί στην πρωτοπορία του αγώνα.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LIGHTS OUT IN AUSTIN!!! 🇺🇸



What a start! Norris and Verstappen duel into Turn 1 and as they scrap through goes Leclerc!!! #F1 #USGP pic.twitter.com/fXuEazNYtC — Formula 1 (@F1) October 20, 2024

Ο χαμένος της εκκίνησης ήταν ο Νόρις, ο οποίος βρέθηκε στην 4η θέση, αφού τον πέρασαν οι Φερστάπεν και Σάινθ. Ο Ισπανός της Ferrari μάλιστα ήταν ιδιαίτερα επιθετικός και αμέσως προσπάθησε να περάσει τον Ολλανδό, Δεν τα κατάφερε αρχικά και οι προσπάθειές του σταμάτησαν αναγκαστικά στον 3ο γύρο, όταν βγήκε το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, λόγω της εξόδου του Λούις Χάμιλτον και την ακινητοποίηση της Mercedes στα χαλίκια. Ο Βρετανός είχε κάνει πολύ καλή εκκίνηση και είχε κερδίσει 6 θέσεις, αλλά ο αγώνας του ολοκληρώθηκε άδοξα.

Επιστροφή στη δράση

Έπειτα από λίγους γύρους πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, το μονοθέσιο του Χάμιλτον απομακρύνθηκε και ο αγώνας ξαναξεκίνησε. Ο Λεκλέρ έκανε αυτό που έπρεπε και διατήρησε την πρωτοπορία, με τον Φερστάπεν όμως να τον ακολουθεί από κοντά και τον Σάινθ επίσης να ακολουθεί τον Ολλανδό.

Hamilton spun off Turn 19, exactly where Russell came off in qualifying 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/VyghA3Yyjz — Formula 1 (@F1) October 20, 2024

Κι ενώ ο Λεκλέρ εύκολα σχετικά βγήκε από το DRS του Φερστάπεν, ο Σάινθ παρέμεινε το ίδιο απειλητικός όσο και πριν από το SC. Οι δύο McLaren των Νόρις και Πιάστρι ακολουθούσαν στις επόμενες θέσεις, μπροστά από τους Γκασλί, Μάγκνουσεν, Τσουνόντα, Πέρεζ και Χούλκενμπεργκ.

Λεκλέρ, όπως λέμε Φερστάπεν

Ο Σαρλ Λεκλέρ στην πρωτοπορία του αγώνα έκανε αυτό που συνήθως έκανε ο Μαξ Φερστάπεν στους αντιπάλους του, δηλαδή επέβαλε έναν ανελέητο ρυθμό, τον οποίο ο Ολλανδός δεν έδειχνε να μπορεί να ακολουθήσει. Το καλό για τον Φερτάπεν ήταν ότι ο Σάινθ σταμάτησε να τον κυνηγάει, με τον Ισπανό να αναφέρει στον ασύρματο ένα μικροπρόβλημα με τον κινητήρα και έντονη μυρωδιά καυσίμου στο κόκπιτ.

LAP 21/56



It's an open road ahead for Charles Leclerc 😎



His nearest challenger, Max Verstappen, is almost nine seconds behind #F1 #USGP pic.twitter.com/JtePi5UyQ5 — Formula 1 (@F1) October 20, 2024

Σε όλο το grid δίνονταν μάχες και οι πιο θεαματικές ήταν εκείνες εκτός βαθμών, με κυριότερο παράδειγμα εκείνη για την 11η θέση ανάμεσα σε Λίαμ Λόσον και Φερνάντο Αλόνσο, με τους δυο τους να συνεχίζουν την αντιπαλότητα που ξεκίνησε από το Σπριντ του Σαββάτου.

Pit stop

Ο Λεκλέρ συνέχιζε να απομακρύνεται στην κορυφή και οι περισσότεροι είχαν εγκατασταθεί στο ρυθμό τους, με τις ομάδες να εξετάζουν τις στρατηγικές τους επιλογές για το επικείμενο pit stop. Το ερώτημα ήταν αν θα ρίσκαρε κάποιος με τη στρατηγική ενός pit stop.

Την πρώτη κίνηση από τους πρωτοπόρους έκανε ο Σάινθ στον 22ο γύρο, στην προσπάθεια της Ferrari να κάνει το undercut στον Φερστάπεν και να φέρει τον Ισπανό μπροστά του. Η Red Bull όμως δεν απάντησε στην κίνηση της Ferrari και άφησε τον Ολλανδό στην πίστα.

LAP 27/56



Now it's race leader Leclerc into the pits. He's back out in P3 as Piastri (📸) and Norris occupy the top two positions#F1 #USGP pic.twitter.com/Ob9LTcTLdv October 20, 2024

Για αρκετούς γύρους μετά το pit stop του Σάινθ δεν υπήρξε κινητικότητα, με τον Φερστάπεν να μπαίνει στα pit στον 26ο γύρο και όπως αναμενόταν να επιστρέφει στην πίστα πίσω από τη Ferrari με το Νο 55. Στον επόμενο γύρο μπήκε και ο Λεκλέρ, ο οποίος με άνεση βρέθηκε μπροστά και από τους δύο.

Ο διαφορετικός δρόμος της McLaren

Ο Νόρις έτσι βρέθηκε στην πρώτη θέση, με τον Πιάστρι πίσω του, αφού οι McLaren δεν είχαν κάνει ακόμα το δικό τους pit stop, ακολουθώντας προφανώς διαφορετική στρατηγική από τους αντιπάλους τους. Όταν ο Νόρις έκανε την αλλαγή στη σκληρή γόμα, όπως όλοι οι υπόλοιποι, στον 32ο γύρο επέστρεψε πίσω από τον Φερστάπεν, ελπίζοντας ότι με τα κατά 6 γύρους πιο φρέσκα ελαστικά θα μπορούσε να καλύψει τη διαφορά των 6 δευτερολέπτων.

LAP 32/56



Norris finally comes into the pits and bolts on hard tyres. 2.2 seconds is a super quick stop but he returns to the track behind Verstappen #F1 #USGP pic.twitter.com/wDtCWwm5Nt — Formula 1 (@F1) October 20, 2024

Κι ενώ ο Λεκλέρ συνέχιζε να απολαμβάνει την πρωτοπορία, έχοντας πλέον πίσω του τον Σάινθ, ο Νόρις ξεκίνησε την προσπάθεια να πιάσει τον Φερστάπεν. Ο Βρετανός της McLaren με διαδοχικούς γρήγορους γύρους μείωσε σύντομα τη διαφορά στο μισό και συνέχισε να πλησιάζει, την ώρα που ο Ολλανδός παραπονιόταν για τα ελαστικά του.

Η μάχη

Ο Νόρις έφτασε πίσω από τον Φερστάπεν ενώ απέμεναν 12 γύροι για το τέλος του αγώνα και ετοίμασε την επίθεσή του. Ο Φερστάπεν φυσικά δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια και εκμεταλλευόμενος τα δυνατά σημεια της Red Bull κατάφερνε να κρατηθεί μπροστά, παρότι ήταν ξεκάθαρα πιο αργός.

Γύρο με το γύρο ο Νόρις πλησίαζε όλο και περισσότερο, αλλά η καλή άμυνα του Φερστάπεν συνεχιζόταν. Όσο πλησιάζαμε προς το τέλος του αγώνα η προσπάθεια του Νόρις γινόταν όλο και πιο δύσκολη και η αυτοπεποίθηση του Φερστάπεν μεγάλωνε.

Ο Νόρις τελικά κατάφερε να περάσει, αν και βγαίνοντας εκτός πίστας, αφού στριμώχτηκε με τον Φερστάπεν στην εξωτερική της στροφής. Ο Βρετανός δεν έδωσε πίσω τη θέση και σίγουρα το θέμα θα επίλυαν οι αγωνοδίκες.

LAP 52/56



Through goes Norris but he's off the track when he does



The McLaren driver hasn't given the place back. The stewards are investigating 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/oDmpRvOYDM — Formula 1 (@F1) October 20, 2024

Μακριά από τη μάχη του βάθρου -και του τίτλου- οι Ferrari έκαναν τον ιδανικό αγώνα και κρατούσαν με άνεση το 1-2. Ο Λεκλέρ δεν έκανε κανένα λάθος και είδε πρώτος την καρό σημαία για τρίτη φορά φέτος, με τον Σάινθ να τον συνοδεύει στη 2η θέση.

Ο Νόρις πέρασε τρίτος τη γραμμή του τερματισμού αλλά δεν την κράτησε, αφού πήρε ποινή 5 δευτερολέπτων γιατί πέρσε εκτός πίστας. Έτσι, ο Φερστάπεν πήρε την 3η θέση, και μαζί ένα τεράστιο πλεονέκτημα στη μάχη του τίτλου, με τον Νόρις στην 4η. Ακολούθησαν οι Πιάστρι, Ράσελ, Πέρεζ, Χούλκενμπεργκ, Λόσον και Κολαπίντο

Η δράση δεν σταματά και ο κόσμος της Formula 1 θα ταξιδέψει λίγο νοτιότερα για τον επόμενο αγώνα στο Μεξικό το προσεχές Σαββατοκύριακο, 25-27 Οκτωβρίου.

» Οι βαθμολογιες της F1 μετά το GP ΗΠΑ

Αποτελέσματα